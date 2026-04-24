Cómo es el HONOR Magic V6, el celular plegable que llega a la Argentina

El equipo llega con un diseño ultrafino de 8,75 mm.

HONOR participó por primera vez en el Argentina Digital Summit 2026, uno de los eventos más importantes del sector de telecomunicaciones y tecnología digital en el país, donde presentó su visión de futuro basada en inteligencia artificial y mostró por primera vez en Argentina el nuevo HONOR Magic V6, su smartphone plegable insignia.

El encuentro, realizado en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “AI: Building Innovation”, reunió a empresas líderes del ecosistema digital. Allí, HONOR expuso su estrategia centrada en la Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y su ambicioso ALPHA PLAN, una hoja de ruta respaldada por una inversión global de 10.000 millones de dólares.

El plan de HONOR para liderar la era de la IA

La compañía busca dejar atrás su perfil de fabricante de celulares para consolidarse como un ecosistema global de dispositivos con inteligencia artificial. Su ALPHA PLAN se divide en tres pilares: Alpha Phone, enfocado en smartphones con inteligencia artificial corpórea; Alpha Store, que conecta dispositivos, servicios y usuarios dentro de un nuevo ecosistema de AI; y Alpha Lab, orientado al desarrollo de robots humanoides y nuevas formas de interacción entre humanos y tecnología.

Desde HONOR aseguran que su objetivo es democratizar el acceso a la inteligencia artificial, haciendo que estas funciones lleguen a más personas y no queden limitadas a unos pocos usuarios.

Actualmente, esta visión ya se refleja en funciones disponibles dentro de HONOR AI, como Cámara AI para mejorar fotos automáticamente, Edición AI para eliminar objetos o ampliar imágenes, herramientas de Productividad AI para traducir y resumir textos en tiempo real, además de optimización energética con Batería AI y mayor seguridad con detección de suplantación de identidad por IA en videollamadas.

David Moheno, Director de Comunicación y Relaciones Públicas, HONOR LATAM.

HONOR Magic V6 y la expansión en Argentina

Durante el evento también se mostró el HONOR Magic V6, uno de los plegables más destacados del MWC 2026 de Barcelona. El equipo llega con un diseño ultrafino de 8,75 mm, batería Silicon-Carbon de 6.660 mAh, certificaciones IP68/IP69, pantallas LTPO 2.0 de hasta 6.000 nits y procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

A nivel global, HONOR cerró 2025 con un crecimiento del 11% en envíos de smartphones y un aumento del 25% durante el primer trimestre de 2026, según datos de Omdia. En Argentina, la marca desembarcó oficialmente en diciembre de 2025 con el HONOR X7d junto a Claro. Luego amplió su presencia con Riiing y Personal, reforzando su apuesta por el mercado local y anticipando nuevos lanzamientos para los próximos meses.