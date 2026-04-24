X cierra una función por "poco uso" y se centra en los chats y la IA

La decisión responde al “poco uso” de esta herramienta y forma parte de una nueva estrategia de la empresa.

La red social X, antes conocida como Twitter, confirmó que eliminará su función de Comunidades durante mayo de 2026. La decisión responde al “poco uso” de esta herramienta y forma parte de una nueva estrategia impulsada por la compañía de Elon Musk, que ahora quiere concentrarse en los chats grupales y en la inteligencia artificial como ejes centrales de la plataforma.

Aunque el cierre estaba previsto inicialmente para el 6 de mayo, X decidió extender el plazo hasta finales de mes para que los usuarios puedan migrar su contenido o reorganizar sus grupos en otros espacios. La medida fue confirmada por Nikita Bier, jefe de producto de la empresa, quien además invitó a los usuarios a trasladarse hacia XChat, la nueva herramienta que busca reemplazar el formato tradicional de foros internos.

XChat: la nueva apuesta de la plataforma

XChat será la gran apuesta de la plataforma. Se trata de un sistema de chats grupales con enlaces públicos para sumarse y capacidad para albergar hasta mil usuarios simultáneos, con una dinámica mucho más inmediata y en tiempo real que las antiguas Comunidades.

Desde la empresa consideran que el modelo de foros quedó viejo y que hoy los usuarios prefieren conversaciones más ágiles y directas. Por eso, X busca que la interacción entre usuarios sea más rápida, simple y con mayor participación dentro de cada conversación.

La inteligencia artificial también será protagonista

Además, X también reforzará el uso de Grok, su asistente de inteligencia artificial. A través de esta herramienta, la red social comenzará a ofrecer timelines personalizados y feeds temáticos generados por IA, lo que reducirá la necesidad de mantener comunidades cerradas organizadas manualmente por los propios usuarios.

La empresa busca cambiar los foros internos por XChat.

Según la compañía, este rediseño busca mejorar la retención de usuarios, reducir la presencia de bots y cuentas de spam, y generar un mayor engagement dentro del ecosistema de X. Desde comienzos de 2026 ya se vienen aplicando pequeños cambios en esa dirección, y ahora la eliminación de Comunidades aparece como uno de los movimientos más importantes de esta nueva etapa.

Por ahora, resta ver si esta transformación logra consolidar la experiencia que Musk imagina para X: una red social menos parecida a un foro tradicional y más enfocada en conversaciones rápidas, personalizadas y potenciadas por inteligencia artificial.