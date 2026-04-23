Club Atlante regresa a primera división del fútbol mexicano después 12 años

Atlante, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, anunció el jueves ‌su regreso a ‌la primera división del fútbol mexicano para el torneo Apertura que inicia el 16 de julio, después de 12 años de no jugar en el máximo circuito.

Atlante, que ha sido campeón en el máximo circuito en tres ocasiones, tomará el ​lugar que dejó ⁠Mazatlán, después de que Emilio Escalante, presidente ‌de los "Potros de Hierro" del Atlante, adquirió ⁠el certificado de afiliación.

"Atlante informa ⁠con enorme orgullo su regreso a la Liga MX tras 12 años de militancia en la división ⁠de ascenso. Tras un acuerdo con Grupo ​Salinas, nuestro club adquirió el ‌certificado de afiliación que pertenecía ‌al Mazatlán para poder participar en el máximo ⁠circuito a partir del torneo Apertura 2026", anunció el club en un comunicado.

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"Gracias al gran esfuerzo realizado dentro y fuera de la cancha, ​una institución ‌histórica, protagonista de grandes capítulos en nuestro balompié y símbolo de pasión popular, regresa al lugar que por historia, tradición y jerarquía le corresponde. Desde la llegada de ⁠Emilio Escalante a la presidencia del equipo el objetivo prioritario era el regreso a la primera división y hoy se consuma con un paso brillante por la Liga Expansión", agregó.

La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio el visto bueno para ‌el regreso del club que ha conquistado los títulos de las temporadas 1946-1947, 1992-1993 y del torneo Apertura 2007.

El equipo dirigido por Ricardo Carbajal jugará como local en el estadio Banorte, antes estadio Azteca, ‌de la Ciudad de México.

"Los Potros de Hierro están listos para afrontar este nuevo capítulo con ambición y ‌responsabilidad. Volvemos ⁠a primera división con la firme intención de ser protagonistas, competir al más ​alto nivel y escribir nuevas páginas de gloria para nuestra historia. ¡Les prometimos volver y aquí ya estamos!", apuntó el club mexicano.

Con información de Reuters