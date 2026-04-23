El celular es uno de los dispositivos indispensables en la vida cotidiana de las personas y su uso en público muchas veces implica el robo o pérdida del mismo. Esto se convierte en un problema, ya que las personas cuentan con diversas aplicaciones en sus celulares, como las bancarias o las redes sociales personales, y su información personal puede verse vulnerable.

Son pocos los que conocen la existencia de la línea *910, que permite denunciar el extravío o robo del celular para bloquearlo de manera inmediata. El objetivo es que el equipo no pueda volver a activarse en ninguna red móvil argentina. De esta manera, se busca reducir el mercado ilegal de celulares robados.

El programa “Tu Celular es tuyo" es coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. "Si después comprás otro equipo, vas a poder usarlo con la misma línea. Y, si recuperás el equipo, vas a poder habilitarlo nuevamente", informa el sitio oficial.

¿Cómo funciona la línea *910?

Al marcar 910 desde cualquier teléfono, el usuario puede pedir el bloqueo inmediato del aparato, por lo que el celular queda inutilizable para realizar llamadas, conectarse a redes móviles o registrar otra línea.

El trámite es gratuito y está disponible las 24 horas. Sólo se necesitan brindar una serie de datos básicos del titular de la línea y, si es posible, el número de IMEI del dispositivo. Este código es único y permite identificar al equipo.

En caso de que el usuario no cuente con el IMEI al momento de realizar la llamada, la denuncia es válida y la empresa de telefonía cruzará la información para completar el proceso.

“Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular", explican.

Los objetivos de la línea *910

La medida alcanza a todas las empresas del país, por lo que impide que el celular se pase de una red a otra para seguir funcionando. Algo muy importante es que el bloqueo no borra la información del dispositivo, por lo que los especialistas sugieren complementar la acción con el cambio de contraseñas o cierre de sesiones en aplicaciones sensibles.

Si el celular es recuperado, existe la opción de revertir el bloqueo. Para ello, el titular deberá comunicarse nuevamente con la empresa de telefonía y pedir la rehabilitación del IMEI.

El último trámite puede requerir documentación que acredite la titularidad, como la factura de compra o los datos de la línea. También se aclara en el sitio oficial que la reactivación "no siempre" es inmediata y que puede demorar algunas horas hasta que el sistema habilite completamente el dispositivo en todas las redes.

De esta manera, se busca desincentivar la compra de equipos robados, ya que si el dispositivo queda inutilizable, pierde valor en el mercado ilegal.