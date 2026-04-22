"La querían sentar con Adorni": Villarruel se despega de la crisis de LLA

Victoria Villarruel no asistió a la misa que se realizó en la Basílica de Luján en homenaje al papa Francisco. Vista como una enemiga por el gobierno de Javier Milei, la Vicepresidenta evitó cruzarse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero también con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por sus presuntas irregularidades en la declación de su patrimonio y uso de fondos públicos.

"La Vicepresidente no puede aceptar transformar una Misa de Homenaje al Papa Francisco en un acto político", comentaron a El Destape desde el entorno de Villarruel, explicando el faltazo al homenaje por el primer año del fallecimiento del sumo pontífice.

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Al homenaje en Luján, asistieron miembros del oficialismo, como los ministros Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Deregulación y Modernización del Estado), Alejandra Monteoliva (Seguridad); el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el cuestionado Adorni, entre otros. También participaron dirigentes de la oposición como Kicillof y el senador peronista Eduardo "Wado" De Pedro.

Horas después de la oficialización del faltazo, la titular del Senado asistió a la misa que se hizo en la Basílica María Auxiliadora ubicada en el barrio porteño de Flores, donde fue bautizado Francisco. A ese lugar fue el año pasado, en una misa que se había realizado el día del fallecimiento de Jorge Bergoglio. En esa oportunidad había sido abucheada a la salida.

"Era una ceremonia en la que estaba la casta política", justificó la propia Villarruel, a la salida de la misa, cuando fue cosultada por un móvil de TN. Fuentes cercanas a la Vice, de consulta habitual de este medio, se encargaron de decir que "la querían sentar al lado de Adorni".

Adorni, que ascendió en la estructura mileista bajo el ala de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no puede explicar el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial, los viajes a Punta del Este, Aruba y a Bariloche, presuntamente financiados con fondos públicos, y la adquisición de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos y a los bienes heredados. ¿Qué piensa Villarruel de la interminable saga del Jefe de Gabinete?: "Vergüenza ajena", replicaron fuentes que la conocen.

A diferencia de Milei, que tuvo que desdecirse del calificativo de "representante del maligno en la tierra" que le había puesto al sumo pontífice, Villarruel tuvo una mejor relación con el Papa Francisco. "A no aflojar", le dijo en 2023, durante una audiencia privada, a la titular del Senado, católica y devota de la conservadora rama lefevrista.

Pero Villarruel también se embandera en la causa Malvinas y evitó cruzarse con Kicillof en un 2 de abril. La titular del Senado desistió de participar del acto de conmemoración del Día de la Soberanía Argentina sobre las islas, que se realiza tradicionalmente en Tierra del Fuego para no cruzarse con el gobernador bonaerense.

De haber ido, también se hubiese visto las caras con otros dirigentes del peronismo, como el mandatario riojano, Ricardo Quintela, y el local, Gustavo Melella, que ya la había recibido a modo protocolar en 2025. Al margen de las diferencias ideológicas, el gobernador bonaerense es uno de los potenciales candidatos del peronismo para el 2027 electoral; contienda en la que la Vice todavía no definió en qué arena competir, si la nacional o la provincial.

Manuel Adorni, junto a Martín Menem, en el homenaje al Papa Francisco en Luján

Como sea, en vez de ir a Tierra del Fuego, Villarruel fue al municipio bonaerense de Chivilcoy, donde participó del acto que se realizó por el 2 de Abril. La Vice fue recibida por el intendente vecinalista Guillermo Britos, que en 2023 había sido tanteado para ser candidato a gobernador bonaerense por La Libertad Avanza

Britos había recibido el año pasado a Villarruel en una visita a una fábrica. Días después del acto del 2 de Abril, desde el despacho del Intendente no dieron respuesta, ante la consulta de El Destape, sobre si la Vice dio alguna precisión sobre qué hará en el 2027 electoral. "No quiere hablar de eso. Dice que tiene que renunciar si arma otra cosa", comentaron desde Chivilcoy.