En 13 días, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá que ir al Congreso a dar su primer informe de gestión. La Libertad Avanza (LLA) planifica cómo tirarse encima de la granada en la que se transformó el jefe de Gabinete. Por su parte, la oposición de Diputados espera ese contraataque, en un intento por contrarrestar las preguntas sobre por los múltiples escándalos patrimoniales del ministro coordinador.

"Se están preparando", comentaron fuentes parlamentarias a El Destape, respecto a la estrategia de LLA para desviar la conversación en el recinto, de las preguntas de la oposición. Al jefe de Gabinete le llegaron más de cinco mil consultas que tendrá que responder a través de un informe. El presidente Javier Milei había adelantado semanas atrás vía X que se hará presente en el Congreso, como parte de la decisión del staff oficialista de defender a toda costa al ex vocero.

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A Adorni se le consultará respecto al viaje de la esposa del ex vocero a Nueva York en el avión presidencial, los viajes a Punta del Este en aviones privados, presuntamente financiados con fondos públicos, y la adquisición de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos.

LLA comenzó a avisar a la oposición sobre su contraataque. "Compren pochoclos", advirtió el titular de la Cámara baja, Martín Menem, en una exposición en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Según consignó este medio, en Casa Rosada advierten que comenzaron a indagar en las Declaraciones Juradas de la oposición, puntualmente del kirchnerismo.

Fuentes parlamentarias acotan también que "no necesariamente" la defensa a Adorni pasaría por las declaraciones juradas opositoras. Una sesión caótica puede ser favorable para el sector que dice no formar parte de la política. Otros informes de gestión del ex jefe de gabinete Guillermo Francos fueron levantados en medio de discusiones. En una de sus últimas apariciones en el Congreso, el hoy integrante del directorio de YPF se había retirado del edificio porque le dijeron "mentiroso"

"Falta, ni nos estamos ocupando aún", expresaron voces del peronismo cuando se les consultó sobre cómo responderán al contraataque opositor. En las inmediaciones de otros diputados opositores que no están en el peronismo dan por hecho que LLA apuntará a las declaraciones juradas y que también buscarán una sesión anárquica.

"Vamos a ver en qué tono plantea la sesión este tipo. Esperemos que sea picante, pero que podamos hablar. Ellos quieren que se arme quilombo, Adorni se levante y se vaya y Menem suspenda la sesión", comentó una voz de una bancada de centro.