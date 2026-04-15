Circo, "carpetazos" y "modo víctima": el plan del Gobierno para el discurso de Adorni en el Congreso

En Casa Rosada ven en el Informe de Gestión del 29 de abril que dará Manuel Adorni en Diputados una buena oportunidad para sacar provecho y levantar la destruida imagen del Jefe de Gabinete. Ya hay encuestas que dan a Adorni con 70% de imagen negativa. Incluso algunas lo dan por debajo de la persona que peor mide dentro de La Libertad Avanza: Karina Milei. Una tragedia para el vocero sin voz del oficialismo.

Por eso en el Gobierno intentan empezar a dar vuelta la página con la ratificación de los Milei a Adorni en su cargo. El jefe de ministros finalmente no dará una conferencia de prensa como estaba previsto.

El exvocero rompería el silencio en el Congreso en dos semanas. La oposición lo espera con cuchillo y tenedor. Ya hubo un avance en la Ley de Glaciares. Por la noche apareció Karina en los palcos y los diputados le comenzaron a gritar: "¿Adorni dónde está, Adorni dónde está?".

"Tenemos que aprovecharlo. Lo vamos a saber hacer. Hay que armar un circo y eso lo sabemos hacer muy bien. Va a salir bien", afirmó una fuente del entorno de Milei a El Destape.

En el Gobierno pretenden salir ilesos de la ponencia de Adorni y lograr una serie de recortes audiovisuales para viralizar en las redes sociales. Habrá dos momentos: la victimización y los "carpetazos".

En Casa Rosada buscan mostrar a un Adorni en "modo víctima" atacado, descalificado e insultado por diputados opositores. "A Guillermo Francos lo insultaron, se levantó y se fue. Ya le resultó y nos sirvió en su momento", adelantan.

Otro capítulo que busca el Gobierno es empatar los casos que golpean al Gobierno, como la adquisición de viviendas y haber sacado créditos en el Banco Nación. Ya trabajan en Balcarce 50 para hurgar en las declaraciones juradas de diputados kirchneristas para que Adorni responda. Las DDJJ son públicas. Máximo Kirchner estaría entre las personas en las que el exvocero busque confrontar. El Gobierno quiere subir a escena al apellido "Kirchner" en el Informe de Gestión en el Congreso.

Por eso quedó descartada la posibilidad de que Adorni no asista o envíe el Informe por escrito. El propio presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, es uno de los impulsores del plan para que el jefe de Gabinete se siente en el recinto y se exprese en la cámara baja.

Esta semana, Menem hizo una exposición que ofreció el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la calle Montevideo, y respondió preguntas del público. Allí acusó a la oposición de intentar “llevar al Gobierno al barro” y advirtió que se viene una sesión “picante”. Expresó: “Compren pochoclos”.

El titular de Diputados contó que ya hay más de 4.800 preguntas y vinculó ese volumen con una estrategia opositora. “Todos tienen un solo objetivo: generar desánimo y llevar a todos al barro”, dijo Menem. En todas las áreas de los ministerios del Gobierno ya se trabaja para responder todas las consultas de los legisladores a Adorni.