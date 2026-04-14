Viajes, internas y rechazos jaquearon el tratado de patentes en Diputados

La Cámara de Diputados suspendió el plenario de comisiones previsto para este martes en el que se iba a tratar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento. Una serie de viajes y versiones de internas en La Libertad Avanza (LLA) complicaron el inicio del debate, pero el rechazo de laboratorios y ONG sanitarias aventuran un tránsito complejo en su camino parlamentario.

"Temas logísticos de (el ministerio de) Modernización", explicaron a El Destape fuentes parlamentarias, ante la consulta sobre la cancelación del plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria. El titular de la cartera, Federico Sturzenneger, es señalado como uno de los principales impulsores de la iniciativa.

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La intención previa del oficialismo era dictaminar esta semana para mandarlo al recinto en una eventual sesión del 22 de abril, en una jornada que anteceda al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del 29, que la oposición pedirá explicaciones por sus presuntas irregularidades sobre su patrimonio y vuelos.

Quienes tienen trato con voces oficialista ponen en duda el camino inicial de plenario de comisiones y de fecha de sesión. "Van semana a semana", remarcaron.

La oposición maneja otras conjeturas. Desde una bancada enfrentada al Gobierno mileista señalaron un "lobby de los laboratorios nacionales", potenciales damnificados por el proyecto, y destacaron que esta semana un contingente de legisladores argentinos viajaron a Boston a una conferencia sobre Inteligencia Artificial. La fuente señaló que los integrantes de la comitiva están enrolados en la Red de Acción Política.

Según su página web, la ONG propicia "la generación de amistad cívica", busca "promover la articulación" e "impulsar la generación de consensos". La agencia Noticias Argentinas había reportado los nombres de quienes viajaron a Boston para el encuentro en Harvard. Estos son Nicolás Mayoraz (LLA), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Yamila Ruiz (Innovación Federal) y Carolina Basualdo (Provincias Unidas), además de las senadoras Victoria Huala (PRO), Natalia Gadano (Movere por Santa Cruz) y Mariana Juri (UCR).

Por otra parte, desde bloques aliados a la Casa Rosada concidieron en señalar la ausencia de diputados, aunque desde uno agregaron otra especulación: "Es claramente un tironeo del Gobierno".

Otra voz opositora apuntó fuerte a la teoría del cortocircuito interno. "(El canciller Pablo) Quirno estaba enojado porque en Diputados se avanzó sin el Ok. de Cancillería", afirmaron.

Según se explicó en los fundamentos del proyecto, el PCT "permite la presentación de una única solicitud internacional de patente, simplificando el proceso administrativo y reduciendo significativamente los costos, especialmente en traducciones y presentaciones en múltiples jurisdicciones" y propone una "evaluación de patentabilidad" en la que "los solicitantes reciben un informe de búsqueda internacional y una opinión preliminar sobre la patentabilidad de su invención, lo que facilita una evaluación temprana y precisa del potencial de la invención para ser patentada en diferentes países".

"La adhesión al PCT es un paso estratégico para Argentina, permitiendo una mayor eficiencia en la gestión de solicitudes de patentes y fomentando un entorno de mayor seguridad jurídica para inventores y emprendimientos dinámicos e innovadores. En tal sentido, el ingreso de un Estado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) requiere la adopción de buenas prácticas en materia de Propiedad Intelectual, las cuales incluyen la adhesión a normas internacionales, entre estas, destaca el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)", agregó.

Por su parte, la Fundación Grupo Efecto Positivo, integrada por "personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis" por "el objetivo de mejorar el acceso a la salud de toda la población", emitió un comunicado en el que pidieron a diputados que rechacen el proyecto.

"Recientemente la resolución conjunta que establece criterios rigurosos para el examen de patentes químico farmacéuticas -Guías de Patentabilidad 3 - fue derogada 4 a pedido de las corporaciones multinacionales. La firma del PCT implicaría no poder volver atrás con estos estándares, y generar un contexto propicio para las empresas extranjeras, principalmente de nacionalidad estadounidense, europea, japonesa entre otras, en detrimento de los productores nacionales de medicamentos quienes ante el aumento de patentes extranjeras se verían impedidos de abastecer el mercado interno con productos nacionales de calidad y a precios más asequibles. Como resultado de este contexto que sería generado por el PCT los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a la Salud y al Acceso a Medicamentos se vería afectado gravemente", argumentaron.