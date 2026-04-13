Congreso: LLA planifica sesiones y la oposición no quiere dejar dormir el escándalo Adorni

Diputados y el Senado se abocarán esta semana al trabajo de comisiones. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) planifica reactivar el temario para el Congreso con miras a la siguiente semana. La oposición, por su parte, buscará retomar los pedidos para que asistan a dar explicaciones el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus múltiples escándalos patrimoniales.

Qué pasará en Diputados

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La Cámara Baja tendrá una agenda de reuniones de comisiones, entre las que se incluye la convocatoria el martes a las 16.30 a la de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria, para analizar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo Reglamento (Washington, Estados Unidos de América)

Este último proyecto, que tiene media sanción del Senado, es visto por el oficialismo como principal tema para una eventual sesión, que se perfila para el miércoles 22, según confirmaron fuentes parlamentarias a El Destape. Otro de los temas pendientes es el de la ley Hojarasca, aunque la voz consultada no lo ve tan firme.

La potencial sesión antecederá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pactado para el miércoles 29. "Va estar picante", vaticinó un integrante de la bancada de LLA.

Al cuestionado ministro coordinador, le llegaron más de cinco mil preguntas. La semana pasada, la oposición no logró los dos tercios para debatir en el recinto una interpelación, con objeto de la moción de censura al Jefe de Gabinete, y una citación a Adorni y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que comparezcan ante la Cámara baja sobre la estafa $Libra.

La señal de alarma en la sesión del miércoles fue que la oposición está en condiciones de pedir un emplazamiento por mayoría simple (la mitad más uno de los votos) para convocar a las comisiones correspondientes y tratar las citaciones.

Fuentes de la oposición adelantaron a El Destape la intención de pedir una sesión para avanzar con el emplazamiento para la citación a Adorni. "Estamos cerca, pero será una semana de rosca y rosca", deslizaron.

Qué pasará en el Senado

El jueves a las 10, en tanto, se reunirá la comisión de Acuerdos del Senado en donde se realizará la audiencia pública en la que se avalará o rechazará la ratificación de Carlos "Coco" Mahiques como vocal de la Cámara de Casación Penal.

El padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, será sometido a preguntas enviadas a la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, antes de que su pliego entre al recinto. Tendrá que lograr el acuerdo del Senado para extender de su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.

Fuentes de LLA del Senado, además, especularon con que esta semana podrían retomar el dictamen en comisiones del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto propone modificaciones al Código Procesal y al Código Civil y Comercial, reformas para el Registro de la Propiedad Inmueble y en la ley de Manejo del Fuego. Por el momento, no figura en agenda.

José Mayans (bloque Justicialista) dirigiendose a Federico Sturzenegger

Quien defendió el miércoles de la semana pasada el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue Federico Sturzenegger. Su presencia coincide con la situación de fragilidad de Adorni, en la que el nombre del ministro de Desregulación y Transformación del Estado es mencionado en versiones periodísticas como potencial figura de recambio para la Jefatura de Gabinete

El jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, le recordó a "Destruczenegger" -como lo apodó el senador Martín Soria - su pase por el gobierno de la Alianza el de Cambiemos. Sturzenegger, que fue Secretario de Política Económica de Fernando De la Rua y titular del Banco Central de Mauricio Macri, respondió: "Me pone en gobiernos que no estuve".

La intención del oficialismo es elevar un pedido de sesión para el miércoles 29, que incluiría el proyecto que incrementa las penas a las "falsas denuncias". Este texto tiene dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales.