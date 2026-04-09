LLA no pudo esquivar los escándalos de Adorni en Diputados, pero tiene la reforma de la ley de Glaciares

Pese a las movilizaciones de rechazo en las inmediaciones del Congreso por parte de grupos ambientalistas, La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a 22 días de que Manuel Adorni brinde su primer informe de gestión, la oposición estuvo a escasos votos de convocar al Jefe de Gabinete al recinto para una moción de censura, así como a una comparecencia de él y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Diputados aprobó la reforma de la ley de Glaciares: cómo salió la votación

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La Cámara baja aprobó el proyecto que ya venía con media sanción del Senado y que habilita a que cada provincia defina su área periglaciar. El texto contó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstensiones.

Para el quórum y la sanción, el oficialismo contó con el respaldo de sus socios habituales, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), pero también con bloques que representan a provincias mineras como Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) y Elijo Catamarca.

Diputados aprobó la reforma de la ley de Glaciares: qué se dijo

Los diputados de LLA José Peluc y Nicolás Mayoraz encabezaron la defensa del proyecto de reforma de la ley de Glaciares, que se debate en la Cámara baja. El sanjuanino definió como "histórica" la audiencia pública, en la que expusieron distintas asociaciones, entidades y provincias, que fue cuestionada por la oposición.

El santafesino afirmó que "estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles" y "que se pueden armonizar el artículo 41 y el 124 de la Constitución", aludiendo, primero, al que garantiza un medio ambiente apto para el desarrollo humano, y el segundo, al que faculta a las provincias a hacer uso de sus recursos naturales.

Por el lado del peronismo, la diputada Sabrina Selva denunció que el secretario de Minería, Luis Lucero, estaba "haciendo lobby para que esta ley salga", en alusión a que se desempeñó como abogado de empresas mineras y defendió el proyecto en el plenario de comisiones de ayer.

También acusó a las empresas mineras y a los gobernadores de la Mesa del Cobre y del Litio, "que estuvieron sentados ayer, pero no estuvieron el resto de los mandatarios provinciales que ven sus cuencas hídricas perjudicadas".

Provista de una maqueta e imagenes para explicar que son las zonas periglaciares, la diputada de Unión por la Patria Adriana Sarquís cada uno de los glaciares inventariados "alimentan las cuencas que dan de beber a siete millones de habitantes" y se quejó de que "se están basando en datos que no son científicos".

A su turno, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto señaló que "el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz".

"Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión", argumentó.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció que “las mineras redactaron esta ley" e "hicieron la conducción del proceso deliberativo".

"Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional", advirtió.

LLA y aliados blindaron a Milei, Karina y Adorni: qué pasó

Por escasos votos, Adorni se salvó de ser citado y, potencialmente, ser cesanteado de su cargo. El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón pidió un apartamiento del reglamento para tratar la interpelación, con objeto de la moción de censura a Adorni, a raíz de las revelaciones sobre su presunto crecimento patrimonial.

La iniciativa no consiguió los dos tercios, ya que obtuvo 122 votos a favor y 117 en contra. El blindaje contó con el respaldo de los socios tradicionales: el PRO, la UCR y los bloques provinciales.

Previo a esto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió el apartamiento del reglamento para tratar los proyectos de citación a Adorni y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que comparezcan ante la Cámara baja sobre la estafa $Libra. También propuso elevarle una serie de preguntas sobre el escándalo cripto al presidente Javier Milei para que las responda.

El apartamiento del reglamento 125 votos afirmativos y 116 en contra, por lo que no obtuvieron los dos tercios para que se traten en el recinto. "Lo está investigando la justicia y ese es el ámbito en el que se realizan esas cosas", comentaron a El Destape desde el PRO, que se formó parte de la negativa a las citaciones.

También Unión por la Patria propuso un apartamiento del reglamento para citar a Adorni para que explique el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

"Es urgente citarlo porque hay una irregularidad que es clara: hay una presunta malversación de caudales públicos y un incumplimiento de deberes de funcionario público. Ya hay una investigación del fiscal (Germán) Pollicita", señaló la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca.

Finalmente, el apartamiento del reglamento tuvo 124 votos a favor, mientras que los 118 fueron en contra, por lo que la oposición no consiguió los dos tercios.

Diputados no quiso debatir la censura a El Destape y otros medios

En los apartamientos del reglamento en la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición repudiaron la decisión del gobierno de La Libertad Avanza de retirar acreditaciones de prensa en Casa Rosada a medios de comunicación como El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada.

Las diputadas de Unión por la Patria Lorena Pokoik y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina Del Pla pidieron el apartamiento del reglamento para tratar sus respectivos proyectos de repudio a la decisión del Gobierno nacional.

El apartamiento del reglamento de Del Pla cosechó 122 votos a favor, 113 en contra y una abstención, mientras que el texto presentado por Pokoik obtuvo 125 manos a favor, 115 en contra y una abstención. Se necesitaban dos tercios de la Cámara para debatir los textos en el recinto.

Luego, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una cuestión de privilegio contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en contra a las restricciones al trabajo de la prensa, que incluyeron las dificultades para la cobertura de los inicios de sesiones y limitaciones en las acreditaciones a los periodistas.