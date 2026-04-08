El 5 y 6 de abril de 2025, inmediatamente después del bloqueo de fondos en cuentas vinculadas a la criptoestafa, se dieron de alta diez líneas telefónicas prepagas a nombre del presidente Javier Milei, según se desprende de lo que la empresa Telecom informó a la Justicia. El contacto que se dio para el alta de esos teléfonos fue el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El dato surge de la presentación que realizaron en la causa $LIBRA el querellante Martín Romeo junto a su abogado Nicolás Oszust, el domingo por la noche, en el que requirieron a la Justicia 16 citaciones a indagatoria entre las que se cuenta la del jefe de Estado y su hermana; y genera todo tipo de suspicacias. Para los denunciantes, no hay dudas: “Constituye la prueba material de un protocolo de ‘higiene digital’ de Estado”. Es decir, que a su criterio con esta maniobra el Presidente y su hermana “buscaban, a todas luces, establecer canales de comunicación oscuros e irrastreables para evadir las inminentes intervenciones telefónicas que pudiera disponer la Justicia Federal”.

Desde la querella de Romeo y Oszust sostienen que detrás del alta de esas 10 líneas telefónicas a nombre de Milei lo que hay es un acto de “encubrimiento ejecutado desde la propia Casa Rosada”. Y que se dio en un momento clave. Es que “los meses de abril y mayo de 2025 representan el punto de quiebre definitivo, momento en el cual la crisis trasciende a los organizadores privados (Novelli, Morales y Terrones) para golpear de lleno y directamente a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional”, según sostuvieron estos querellantes en su presentación del 5 de abril pasado. ¿Por quié? Porque “es la etapa procesal donde se vislumbra la reacción del Estado ante el éxito de la medida cautelar que congeló los 44.5 millones de USDC (dólares digitales), de manera concomitante con el blindaje de la prueba técnica por parte de las unidades especializadas del Ministerio Público”. Para el mes de mayo la Justicia ya había extraído toda la información de los celulares secuestrados al trader Mauricio Novelli y Sergio Morales.

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“Este hallazgo, que expone el pánico institucional, emana de los oficios de titularidad remitidos por la empresa Telecom –expusieron Romeo y Oszust-. Apenas 24 horas después de que la Justicia de San Isidro y la PFA confirmaran el congelamiento internacional de la bóveda principal, durante los días 5 y 6 de abril de 2025, se registró la activación repentina y masiva de más de nueve líneas telefónicas prepagas (terminales descartables o ‘burner phones’) registradas a nombre del Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei”, precisaron. También señalaron que el número de contacto registrado para dar de alta toda esta red de teléfonos fue el de Karina Milei, “la Secretaria General de la Presidencia, agendada en el dispositivo de Mauricio Novelli bajo el elocuente seudónimo de ‘KARINA MILEI RRPP’".

Según el documento que pudo cotejar El Destape, fueron 10 las líneas que se dieron de alta en esas fechas a nombre del Presidente y no 9. Y todas se dieron de baja dos meses más tarde y el mismo día: el 4 de junio de 2025.

¿Por qué el presidente Milei daría de alta seis líneas telefónicas prepagas el 5 de abril y otras cuatro el 6 de abril del año pasado? El dato que arroja el querellante Romeo no es menor: esto ocurre luego del congelamiento de fondos vinculados a la criptoestafa. Por lo que una maniobra tan extraña como el alta de 10 líneas telefónicas a nombre del Presidente en menos de 48 horas puede estar relacionado a ese hecho. Más curioso aún: ¿Por qué todas se darían de baja el mismo día?

La información que consta en la causa respecto a ese hecho es muy poca. No se sabe quién dio de alta esas líneas prepagas ni cómo. Tampoco por qué el domicilio al que se vinculan esas líneas es uno particular, en Almagro, en la zona donde vivía Milei, y no la Quinta de Olivos o la Casa Rosada. El dato lo que abre son diversas hipótesis. Por ejemplo: ¿Las 10 líneas estuvieron en manos del jefe de Estado o se repartieron? ¿Para qué tendría una misma persona 10 líneas prepagas? Si se dispusiera una geolocalización de esos celulares para el período en que estuvieron activos se podría determinar si los tuvo siempre la misma persona o esas 10 líneas prepagas fueron distribuidas.

En el mismo escrito de 204 páginas al que accedió El Destape, los querellantes Romeo y Oszust resaltaron que mientras los acusados tejían maniobras de evasión, el fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), emitía dictámenes e informes de trazabilidad “que validaron matemáticamente la hipótesis delictiva de esta querella”. Se refirieron a la acreditación de que Milei tuiteó sobre el lanzamiento de $LIBRA a las 19.01 del 14 de febrero de 2025, a que se “corroboró el uso de información privilegiada” en la criptoestafa y a que “se confirmó que cuentas insiders (tales como la perteneciente a Favio Camilo Rodríguez Blanco, testaferro de Novelli) ejecutaron compras masivas en el mismo segundo exacto en que se emitía el tuit presidencial, drenando la liquidez inicial”, entre otras cosas.

La querella de Romeo y Osust concluyó que “la UFECI ha aportado a la instrucción la trazabilidad técnica irrefutable del fraude (la geolocalización de las IP en EE. UU., la ruta del dinero y la recuperación del tuit presidencial)”; y que por otro lado, “los registros de telecomunicaciones aportan la prueba palmaria del encubrimiento político ulterior: al advertir que la Justicia había logrado rastrear y congelar la totalidad del botín, la cúpula de la Casa Rosada no se puso a disposición de las autoridades, sino que recurrió a tácticas propias del crimen organizado” para “blindar sus comunicaciones y asegurar su impunidad”.

Ante este escenario, ¿Taiano investigará esas 10 líneas telefónicas prepagas a nombre de Milei?