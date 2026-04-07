Hay dictamen de Ley de Glaciares y LLA apuesta a aprobarla el miércoles en Diputados

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el dictamen de mayoría para el proyecto de reforma de la ley de Glaciares y podrá ser tratada este miércoles en la sesión especial de Diputados. Representantes de las provincias mineras y del gobierno nacional expusieron en favor del expediente, que ya tiene sanción del Senado.

En el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, el dictamen del oficialismo obtuvo 37 firmas de las 66 posibles. LLA había adelantado que tenía los números para aprobar el texto en la sesión especial de Diputados, citada para mañana a las 15.

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Para el pedido de sesión, prestaron sus firmas legisladores de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. De juntar todas esas voluntades, el oficialismo tendría 119, por lo que le faltan diez.

Al recinto también ingresarán los tres dictámanes de rechazo de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica (CC). "Se están dando cuenta que estas modificaciones les va a traer más problemas que soluciones y que el punto de vista de lo jurídico es más vulnerable que la ley que tenemos vigente en este momento. Y por eso están viniendo los dueños del chancho, para que chifle", señaló el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.

"No puede haber un criterio científico si se basan en un solo trabajo", se quejó la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis. Su par de Provincias Unidas María Inés Zigarán insistió en que el proyecto no pasó por la comisión de Minería.

Maximiliano Ferraro (CC) volvió a denunciar irregularidades en la audiencia pública que se realizó la semana anterior. “No pueden desconocer que hemos solicitado la participación de constitucionalistas, que ustedes bajo el criterio de lo que fue la simulación de la audiencia pública los mandaron a hacer un video por YouTube o hacer una ponencia por escrito, como es el caso del constitucionalista Sabsay, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez", se quejó.

Las exposiciones que se realizaron en el plenario de comisiones, incluyeron al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a funcionarios de las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy y del gobierno de Javier Milei. Entre estos, estuvo el del secretario de Minera, Luis Lucero.

Ferraro y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores) fueron algunos de los que cuestionaron la presencia del secretario del funcionario. La legisladora trotskista denunció que "viene se ser abogado de las mineras".

"Cuando lo vemos que viene a exponer y contar las bondades de la ley, es una afrenta. Ya no cuida ni las formas", se quejó Bregman. Su compañera de interbloque Romina Del Pla denunció que "las mineras y los funcionarios a sueldo de estas, los que tienen negocios directos, que son los que hoy tomaron por asalto este plenario de comisiones".

Lucero, a su turno, denunció una campaña "con vértice en el miedo" para que se rechacen las reformas a la ley de Glaciares. "No es el agua algo que querramos atacar. Es algo necesario para todos", aclaró el funcionario.

Luego, afirmó que "esta reforma no es anticonstucional, porque respeta los artículos 41 y 124 de la Constitución" y se quejó de "un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales". Esto último, en alusión de que el proyecto enviado por la Casa Rosada que propone que cada provincia defina cuál es su zona periglaciar.

Orrego, que habló por videoconferencia, aclaró que "no hubo ningún gobernador de la mesa del cobre ni del litio planteó cambiar la ley de Glaciares". También sostuvo que "esta ley no viene a delegar facultades a las provincias, sino a reconocerlas".