Con $Libra, Adorni y los créditos sobrevolando, LLA quiere una noticia favorable en el Congreso

En medio del escándalo por el presunto crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las revelaciones sobre las versiones de supuestas facilidades para funcionarios y legisladores oficialistas para acceder a créditos hipotecarios y la falta de explicaciones sobre la estafa de $Libra, La Libertad Avanza (LLA) encara esta semana en el Congreso con la expectativa de una noticia favorable para las huestes del presidente Javier Milei con la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares en Diputados.

Este martes a las 14, se reunirá el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, de la Cámara baja. La intención del oficialismo, como explicaron fuentes parlamentarias a El Destape, es dictaminar en esa fecha.

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El proyecto, que propone que cada provincia defina cuál es su zona periglaciar, tiene aprobación del Senado, por lo que está cerca de la sanción definitiva. LLA afirman que cuenta con los votos. La oposición, que no los tiene e incluso vaticina votos divididos en algunos de los bloques enfrentados a la Casa Rosada. El oficialismo baraja pedir sesión para el miércoles 8 de abril.

En el plenario de comisiones, habrá una última tanda de exposiciones sobre el proyecto, a cargo de equipos técnicos de gobernaciones. La oposición da por hecha una potencial judicialización del texto.

Al margen de una sanción que se estima probable, abrir el recinto expone a LLA al riesgo de que la oposición use la sesión para plantear cuestiones de privilegio sobre los escándalos que sobrevuelan al gobierno de la motosierra: $Libra, Adorni y los presuntos créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores afines.

La oposición pidió la presencia del jefe de Gabinete, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y elevó una serie de preguntas al Presidente para que respondan sobre $Libra. Además de esto, Adorni todavía no cumplió con una de las obligaciones que incluye su cargo, que es la de comparecer mensualmente ante el Congreso.

El ministro coordinador se hará presente en la Cámara Baja el 29 de abril. Milei dijo que se iba a hacer presente como apoyo moral. El jefe de Gabinete debe responder casi cinco mil preguntas. Dicen desde LLA que pidió ir a Diputados, aunque le correspondía asistir al Senado.

Qué pasará en Diputados con las comisiones

La Cámara de Diputados se dispondrá a completar todas sus comisiones permanentes esta semana. El martes y el miércoles se realizarán las reuniones en la que los grupos parlamentarios que faltan conformarse elegirán sus autoridades y fijarán días de reunión.

Así las cosas, el martes a las 13 se reunirá la comisión de Mercosur, a las 15 la de Derechos Humanos y Garantías y a las 16 Previsión y Seguridad Social. Luego, para el miércoles, está convocada para las 10 la comisión de Familia, Niñez y Juventudes y a las 11 Seguridad Interior.