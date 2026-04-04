En medio de la repentina salida de un alto funcionario de Capital Humano por presuntas irregularidades en la obtención de créditos hipotecarios, el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello aseguraron que su renuncia "no guarda relación alguna con el tema". Sin embargo, su ahora ex mano derecha salió a defenderse y lamentó el "desenlace intempestivo". Según pudo saber El Destape, la ministra accionó un protocolo interno de "tolerancia cero" y decidió echarlo apenas trascendió su nombre.

"La ministra Sandra Pettovello se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Los 'periodistas' siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira", escribió Milei esta tarde en X.

Con su mensaje, el Presidente no solo cuestionó al periodismo sino que planteó que Pettovello echó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, no por haber sido beneficiado con un crédito UVA con el Banco Nación por unos $420.000.000, sino por otro motivo.

La propia Pettovello reteuiteó el mensaje de Milei, dando a entender que no fue por el festival de créditos, al que también accedieron otros 40 funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), y compartió el planteo de que existió otra razón que no fue explicitada.

Las contradicciones en Capital Humano

Sin embargo, esta mañana, fue el mismo Masaccesi quien salió a defenderse ante las acusaciones en su contra. "A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos", publicó.

En el hilo de mensajes, el exmano derecha de Pettovello aseguró que accedió "a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas" y que su obtención "no constituye un ilícito". "Lamento el desenlace intempestivo de esta situación", agregó, una defensa en la que deja en claro que su salida sí fue porque su nombre está en el podio de los funcionarios con mayores créditos otorgados.

Según pudo saber El Destape, fue la misma Pettovello quien decidió pedirle la renuncia al trascender el caso. La medida obedece a un supuesto protocolo interno en el que existe la "tolerancia cero" ante acusaciones sobre funcionarios de la cartera. Fue la falta de consulta por parte de Massaccesi lo que habría disparado su expulsión.

Un caso similar había ocurrido a fines de 2024, cuando El Destape reveló que el Ministerio tuvo gastos millonarios en un costoso catering y una cafetera premium. En aquella oportunidad, la Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia, Constanza Cassino, fue apartada luego de que se conociera la compra de una cafetera por $2.000.000.