El funcionario desplazado por Pettovello negó irregularidades en el crédito que le otorgó el Nación

Massaccesi dejó el cargo en medio del escándalo por los créditos del Nación.

El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, negó irregularidades en el crédito que le otorgó el Banco Nación para la compra de una vivienda. “No cometí ningún acto ajeno a la ley”, sostuvo. El descargo del funcionario se produjo luego de que este viernes la titular de la cartera, Sandra Pettovello, tomara la decisión de desplazarlo ante las sospechas de que la entidad bancaria haya incurrido en un “relajamiento” de los requisitos para beneficiar a funcionarios oficialistas.

En el caso de Massaccesi, los registros muestran que el banco público le prestó alrededor de 420 millones de pesos. “No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, se defendió en redes sociales el exfuncionario, quien había asumido en el cargo de ministro coordinador de la cartera en agosto del 2024, tras la salida de Fernando Szereszevsky.

Según su relato, la solicitud del préstamo fue realizada de manera “completamente transparente” vía web, mediante la adjudicación de “toda la documentación requerida”. Massaccesi asegura que se trata de una línea de crédito impulsada por el Gobierno, a la que “accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media”.

Además, el funcionario libertario lamentó el “desenlace intempestivo” de su situación en el ministerio.

Denuncia por los millonarios créditos a funcionarios libertarios

El descargo del exjefe de Gabinete de Capital Humano se produjo luego de que la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade presentara una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco de la Nación a funcionarios públicos, legisladores y personas vinculadas al gobierno de Javier Milei.

La presentación solicita la apertura de una investigación penal para determinar si existieron irregularidades o delitos en la asignación de estos préstamos, que, según la denunciante, podrían configurar un uso privilegiado de fondos públicos.

El eje central de la presentación gira en torno a lo que algunos sectores ya denominan un “festival de créditos”, en referencia a la presunta concesión masiva de financiamiento a figuras cercanas al oficialismo. Según la información recopilada a partir de registros públicos del Banco Central y publicaciones periodísticas, varios de los beneficiarios habrían accedido a montos millonarios que no se corresponderían con sus ingresos o capacidad de repago.