El Senado le aprobó el pliego a Crexell, pero el peronismo insistirá por vía judicial

El Senado de la Nación aprobó el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. El interbloque del peronismo, que se manifestó en contra de la designación en la votación, adelantó que pedirán que se desarchive la causa contra la ex senadora, acusada de presunto cohecho por el voto favorable a la ley Bases en 2024.

El pliego de Crexell fue aprobado con 45 votos a favor y 26 en contra. La Libertad Avanza (LLA) consiguió el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales. La única exepción de este lote fue la senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, que acompañó el rechazo del interbloque peronista.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Leí la sentencia de (el juez Daniel) Rafecas sobre la causa de Crexell y dice que está archivada porque no terminaba de configurar los hechos que había denunciado el denunciaba. Esto significa que no se configuraba los hechos, que todavía no era nombrada embajadora por este Senado. A partir de que se la vote a ella en el cargo, vamos a pedir el desarchivo de la causa, porque se han configurado los delitos que nosotros denunciabamos: que es que el Ejecutivo la mande como senadora y esta Cámara le de la conformidad", adelantó la senadora Justicialista Anabel Fernández Sagasti.

Y agregó: "Entonces es mentira que fue absuelta por inexistencia de delito, sino que estamos esperando que se configure, cosa que van a hacer ustedes acá".

Durante el tratamiento de la ley Bases, en junio de 2024, se filtró el pliego de designación de Crexell como representante argentina en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El peronismo acusó a la nieta de Elías Sapag, fallecido fundador del Movimiento Popular Neuquino, de haber aportado su voto a cambio del paquete legislativo Javier Milei al Congreso en el inicio de su gestión

Corroza, que responde al gobernador Rolando Figueroa, Crexell "se olvidó Neuquén" y planteó que "para ir a una embajada se necesitan valores". En ese sentido, repudió el voto a favor de la ex senadora del titulo 5 del paquete fiscal de la ley Bases.

"No vamos a acompañar el pliego de álguien que votó en contra del bolsillo del trabajador que tanto le da la provincia y al país", adelantó Corroza, que afirmó que "Lucila nunca siguió el ejemplo de su abuelo, al que muchas veces en su banca nombró, persona que hizo realmente grande a Neuquén".

En defensa de Crexell, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, afirmó que a la candidata a embajadora "la han elegido senadora en dos oportunidades con el voto de los neuquinos, no los porteños". También afirmó que le endosan acusaciones de corrupción "porque no leen las sentencias". "No hubo hecho de corrupción, no es judicializable", sintetizó.

Por otra parte, el Senado aprobó por mayoría los acuerdos vinculados a los ascensos militares de jefes de las Fuerzas Armadas, en el marco de los procedimientos institucionales previstos para la promoción de altos mandos del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea. La Cámara alta también aprobó por unanimidad las designaciones en la Autoridad Nacional de la Competencia.

Por último, el Cuerpo giró a la comisión de Acuerdos sesenta pliegos judiciales correspondientes a magistrados, fiscales, defensores y conjueces. Entre estos, están Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; y Ana María Juan, la pareja Marcelo Martínez de Giorgi, juez que tiene el caso $LIBRA en los tribunales de Comodoro Py.