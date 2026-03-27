La Bicameral de Inteligencia pone en tensión a LLA y su relación con el PRO

El Congreso continúa con la conformación de las comisiones de trabajo, entre las que se encuentra la Bicameral que controla los servicios de inteligencia. En el año que el gobierno de Javier Milei pretende darle mayor poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y en el que comenzaron los rumores sobre una reedición de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para el 2027, la cúpula legislativa del mileismo mantuvo una discrepancia con una de las espadas del partido de Mauricio Macri.

Versiones periodísticas circularon sobre los posibles nombres que el oficialismo baraja para presidir la Bicameral de Organismos y Actividades de Inteligencia, que debe sumar sus nuevos integrantes, y se barajó el de Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador bonaerense del partido violeta.

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Pareja es un hombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La Bicameral tiene a su cargo el control de la SIDE, territorio bajo el dominio del asesor presidencial Santiago Caputo, que mantiene un sigiloso enfrentamiento con la gran hermana del oficialismo.

Como sea, desde el entorno de Pareja descartaron de plano la versión. Fuentes parlamentarias acotaron que los potenciales nombres que circulan son solo "trascendidos". Entre estos, circuló el del jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. Fuentes parlamentarias sostuvieron que desde el oficialismo no hubo tal ofrecimiento.

En cambio, desde el entorno del jefe de bloque amarillo afirman que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "le había prometido" la silla de la presidencia de la Bicameral a Ritondo. "Pueden hacer lo que quieran, pero no pueden mentir le ofrecieron la bicameral, pero su interna es más fuerte que los compromisos que toman y meten a todos adentro", se quejaron desde las inmediaciones del titular del PRO bonaerense.

Según ampliaron voces que pueden hablar en nombre de Ritondo, el ofrecimiento tuvo tuvo como testigos al actual ministro del Interior, Diego Santilli, diputado del macrismo Javier Sánchez Wrba y Oscar Zago, jefe del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que mantiene un interbloque con el PRO. Las charlas, siempre según la versión del partido amarillo, se dieron en el marco de los diálogos para la renovación de Menem como titular de a Cámara baja.

La puja se dió días después de que el jefe de la bancada amarilla afirmara en declaraciones radiales su intención de avanzar con una nueva alianza electoral LLA-PRO en la provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo, en las elecciones 2027. "Quedó demostrado que yendo juntos hay un pequeño márgen de ganar y yendo separado es imposible", dijeron la semana pasada voces amarillas

Desde LLA tomaron distancia de los dichos de Ritondo, porque creen que "hizo una de más" y buscó enmendarse. El jueves, en la reunión del Consejo Federal del PRO, el hombre de Macri en la Provincia anheló que el partido en el órden bonaerense pueda estar "gobernando como lo hicimos con María Eugenia (Vidal) en 2015".

En sus dichos radiales, Ritondo había reiterado su respaldo a Santilli como potencial candidato a gobernador. "Diego es del PRO y hoy es el principal vínculo con el gobierno que tiene el partido", aclaran desde el entorno del jefe de la bancada, en relación al "Colo" y su dualidad de dirigente del partido amarillo y funcionario de la gestión del partido violeta.

Al matiz político partidario, se le suma la complejidad del área en cuestión. La Bicameral tiene a la espera de su tratamiento el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que habilitaba el espionaje contra quien “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. Según reportó el periodista Hugo Alconada Mon, el oficialismo decidió quitarle al programa alguno de los puntos de discordia.

También se encuentra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei envió a principios de año para empoderar a la SIDE, también cuestionado por la oposición. Una fuente del Senado adelantó que "la idea del senado es conformar las bicamerales en abril".