No es El Eternauta: Netflix confirmó qué pasará con el futuro de Ricardo Darín en la plataforma.

Netflix publicó el trailer oficial de Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti en la plataforma. El anuncio se da en medio de las especulaciones por la segunda temporada de El Eternauta, de la que aún no se sabe fecha de inicio de rodaje y mayores detalles.

En Lo dejamos acá Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (encarnado por Diego Peretti) llega a su consulta.

Dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez y producida por Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín (Kenya Films), esta nueva producción de Netflix hecha en Argentina llegará al servicio en septiembre. Por el momento, la plataforma no reveló el día de estreno de la esperada película.

El otro anuncio de Netflix para los fans argentinos

En las últimas horas Netflix también anunció un video de la nueva película de Álex de la Iglesia producida por Adrián Suar (Preludio), Felicidades. Según reveló la plataforma, es una "hilarante comedia" y adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima que conquistó al público argentino durante 2024. La película llegará a fin de año.

Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto. "Un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia", reza la sinopsis oficial.