Con una foto junto a Diego Peretti, Cazzu anunció su nuevo trabajo lejos de la música

Cazzu debuta en el cine con Risa y la cabina del viento.

La reconocida Cazzu debutará como actriz en la película Risa y la cabina del viento, de Juan Cabral, que estará en salas argentinas a partir del jueves 16 de abril. La historia de fantasmas que filmó, su impresión sobre la historia y el increíble elenco que la acompaña.

Filmada en Tierra del Fuego, Risa y la cabina del viento, cuenta con un emocionante guion que entrelaza lo cotidiano y lo fantástico; la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes. Risa los ayudará con sus pedidos que deberá resolver en el mundo de los vivos, así ellos le permitirán a cambio, hablar con su padre por última vez.

La película argentina está protagonizada por Cazzu junto a Diego Peretti, Elena Romero y Joaquín Furriel. Con dirección de Juan Cabral y música de Babasónicos, la película tendrá su estreno en los cines del país el 16 de abril. Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón forman también parte del elenco de esta hipnótica y original película que, en su paso por los festivales internacionales, viene cautivando a públicos de todas las edades.

"Fue una oportunidad increíble": la emoción de Cazzu por su debut como actriz

Diego Peretti destacó la dimensión poética del rodaje, en un comunicado de prensa: “Tiene un corazón que late. Filmamos con un guion que respira. Ushuaia nos envolvió en una poesía que se siente en cada escena". Por su parte, Cazzu, afirmó: “Fue una oportunidad increíble, un enamoramiento hacia la historia. Juan buscó algo que estaba escondido en mí. Sara, mi personaje, vivía adentro mío y solo necesitaba que alguien la llamara".

Producida por Industria del Milagro y Labhouse, Risa y la cabina del viento ya se consagró con los premios a Mejor Película y Mejor director en la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el premio del público del 4° Festival La Fiesta del Cine de Francia y fue recientemente seleccionada en competencia Oficial, en el Junior Film Festival de Suecia.