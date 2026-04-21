Murió Luis Brandoni: fotos exclusivas del último adiós al actor

Murió Luis Brandoni: el dolor de Guillermo Francella y los famosos que fueron al velorio.

Luis Brandoni murió a los 86 años luego de pasar 10 días internado en un sanatorio porteño debido a un accidente doméstico. En medio del dolor, su familia y sus amigos lo despidieron en el Salón de los Pasos Perdidos, de la Legislatura porteña. Crónica de la despedida del querido actor de Esperando la Carroza, La Tregua, La Patagonia Rebelde y Cien veces no debo, entre tantas otras películas, en fotos exclusivas de El Destape.

El deceso se produjo en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba bajo cuidados intensivos debido a un hematoma subdural. Esta condición fue el resultado de una lesión craneal sufrida durante un accidente en su domicilio el pasado 11 de abril.

El dolor de Guillermo Francella en la despedida de Luis Brandoni (Crédito: Kaloian Santos).

El dolor de Carlos Rottemberg por la muerte de su amigo, Luis Brandoni (Crédito: Kaloian Santos).

Dolor por la muerte de Luis Brandoni (Crédito: Kaloian Santos).

La despedida a Luis Brandoni en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita (Crédito: Kaloian Santos).

La despedida a Luis Brandoni en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita (Crédito: Kaloian Santos).

La Legislatura porteña abrió sus puertas a las 12 del mediodía del lunes para que seres queridos, colegas del ambiente artístico y el público se despidieran de Brandoni y le rindiesen homenaje. El velatorio en la Legislatura porteña (entrada por Avenida Presidente Julio A. Roca 575), duró hasta la medianoche y hoy martes el actor fue trasladado al Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita.

La organización del funeral estuvo a cargo del productor de teatro Carlos Rottemberg, amigo de Brandoni. En declaraciones a Puro Show (El Trece), Rottemberg explicó que la gestión la hizo en consenso con las hijas de Micaela, Florencia, y su última pareja, la cineasta Saula Benavente.

La despedida a Luis Brandoni en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita (Crédito: Kaloian Santos).

La despedida a Luis Brandoni en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita (Crédito: Kaloian Santos).

La despedida a Luis Brandoni en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita (Crédito: Kaloian Santos).

La despedida a Luis Brandoni en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita (Crédito: Kaloian Santos).

Los últimos años de Luis Brandoni

Sus últimas tres producciones fueron la película de Netflix Parque Lezama, de Juan José Campanella, una participación en la temporada 4 de El Encargado y la obra de teatro ¿Quién es quién?, en el emblemático Teatro Liceo, donde compartió por primera vez el escenario con Soledad Silveyra en 60 años de carrera.}

Antes de fallecer, Brandoni había sigo convocado nuevamente por Disney+ para tener una participación especial en la última temporada de El Encargado. La entrega final de la serie protagonizada por Guillermo Francella estrenará el próximo viernes 1 de mayo y allí se podrá ver la última actuación de Luis Brandoni. Aunque si bien no es un rol protagónico, su papel ahora toma más significado.