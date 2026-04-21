De qué murió Luis Puenzo, histórico director de "La Historia Oficial" ganadora del Oscar

Luis Puenzo. (Crédito de foto: Romina Santarellli / Ministerio de Cultura de la Nación)

La muerte del cineasta Luis Puenzo, ocurrida este 21 de abril de 2026, generó una fuerte conmoción en el mundo cultural argentino. Tenía 80 años y fue el responsable de dirigir La Historia Oficial, la primera película del país en ganar un Premio Oscar, en 1986. Su obra, profundamente ligada a la memoria sobre la última dictadura militar, marcó un antes y un después en la historia del cine nacional. Además de su trabajo como realizador, también tuvo el rol de presidente al frente del INCAA entre 2019 y 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

Qué le pasó a Luis Puenzo

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales concluyentes sobre la causa de muerte de Luis Puenzo. Durante los últimos dos años, Puenzo atravesaba un problema de salud que no trascendió. A causa del deterioro de su salud, el cineasta debió salir del INCAA y adoptó un perfil bajo en sus apariciones públicas. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por entidades de Argentores, donde tampoco dieron precisiones de la causa de su deceso. "Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento".

En este tipo de casos, en que una figura pública fallece, es habitual que la familia o allegados decidan preservar la información clínica en las primeras horas. Más allá de la falta de datos oficiales, su muerte impacta especialmente por tratarse de una figura clave del cine argentino, cuyo legado artístico continúa vigente en todo el mundo, especialmente por el peso simbólico y político de sus obras.

"La historia oficial", película de Luis Puenzo. (Crédito de foto: Historias Cinematográficas)

La carrera de Luis Puenzo y sus películas

Además de La Historia Oficial, Luis Puenzo desarrolló una filmografía breve pero significativa. Entre sus títulos más destacados aparecen Gringo viejo (1989), una producción internacional protagonizada por Gregory Peck, y La peste (1992), adaptación de la novela de Albert Camus. También dirigió La puta y la ballena (2003), consolidando una carrera que combinó cine local e internacional.

Su obra estuvo atravesada por temas políticos, históricos y existenciales, con una mirada crítica que lo posicionó como uno de los grandes autores del cine latinoamericano.

Su fallecimiento, por lo tanto, sorprendió tanto al ambiente artístico como al público en general. Con su partida, el cine argentino pierde a uno de sus nombres más influyentes, un director que logró llevar una historia profundamente local a lo más alto del reconocimiento internacional y convertirla en un símbolo universal de memoria, verdad y justicia.