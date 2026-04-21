Murió Luis Puenzo, director de La Historia Oficial, a los 80 años.

El mundo del cine se encuentra de luto: este martes 21 de abril, murió Luis Puenzo. El reconocido cineasta y director de La Historia Oficial, primera película argentina en ganar un Premio Oscar, falleció a los 80 años.

La triste noticia que golpea al mundo de la cultura nacional fue confirmada por Argentores en los últimos minutos: "Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento".

Por el momento, su familia y allegados mantienen un perfil bajo, por lo que no se conocen los motivos del deceso. Sin embargo, en noviembre del 2025, Puenzo reapareció después de un tiempo alejado de los medios y reveló que había estado luchando contra un problema de salud. "Esta es la primera nota que hago en años porque estuve enfermo. Una enfermedad seria, con recurrencias, con idas y vueltas. La última internación terminó hace tres semanas: hace muy poquito que fui dado de alta", dijo el cineasta a GPS Audiovisual tras recibir el premio "Abridores de Caminos" de Abuelas de Plaza de Mayo por los 40 años de La Historia Oficial.

Luis Puenzo, el adiós a un emblema de la cultura argentina

Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Luis Puenzo inició su recorrido profesional en el mundo de la publicidad durante la década de 1960, un ámbito que le permitió desarrollar sus primeras herramientas narrativas antes de dar el salto al cine. En esos años fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y piezas comerciales que marcaron el inicio de una carrera que luego alcanzaría proyección internacional.

Su debut como director y guionista de largometrajes llegó en 1973 con Luces de mis zapatos, una propuesta infantil protagonizada por Norman Briski. Poco después, formó parte del film colectivo Las sorpresas, donde dirigió el segmento “Cinco años de vida”, consolidando su presencia dentro del cine argentino de la época.

Murió Luis Puenzo, director de La Historia Oficial, a los 80 años.

El reconocimiento internacional le llegó en 1985 con La historia oficial, película que dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik, y que abordó una de las heridas más profundas de la historia reciente del país: la apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar. El film marcó un antes y un después para la cinematografía nacional al obtener el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986, convirtiéndose en el primero en la historia del cine argentino en alcanzar ese reconocimiento. En esa misma edición, Puenzo y Bortnik también fueron nominados al Oscar por Mejor Guion Original. La película sumó además distinciones en el Festival de Cannes, el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y el Premio Cóndor de Plata.

Tras ese hito, Puenzo continuó su carrera con títulos de proyección internacional como Gringo viejo, basada en la novela de Carlos Fuentes y protagonizada por Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits; La peste, adaptación de la obra de Albert Camus, con un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y La puta y la ballena, una coproducción entre Argentina y España protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Más allá de su obra como director y guionista, también tuvo un rol activo en la construcción de la política audiovisual argentina. En 1994 participó en la redacción de la Ley de Cine (N.º 24.377), normativa clave que otorgó autarquía al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y definió su sistema de financiamiento, impulsando la producción nacional. Años más tarde, en 2004, fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, y entre fines de 2019 y abril de 2022 se desempeñó como presidente del INCAA, consolidando también su influencia en el desarrollo institucional del cine argentino.