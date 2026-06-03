Bélgica pide calma tras el gol de Lukaku en la victoria a domicilio ante Croacia

Imagen de archivo del delantero belga Romelu Lukaku celebrando un gol en un amistoso ante Croacia celebrado en el estadio HNK Rijeka, Croacia.

​Bélgica está intentando moderar las expectativas tras la impresionante victoria a domicilio lograda el martes en Croacia, donde un gol ‌de Romelu Lukaku supuso ‌un gran impulso de cara al Mundial.

El máximo goleador histórico de Bélgica anotó su gol internacional número 90 en la victoria por 2-0, mientras ambos países continúan con los preparativos para el Mundial, lo que supuso su regreso al equipo tras una ausencia de 12 meses y, al parecer, dejó atrás una temporada difícil en ​la que jugó ⁠menos de una hora con el Napoli.

"Para él es muy ‌importante. Vive para los goles. Así que el hecho ⁠de que marcara es algo que nos ⁠alegra mucho", declaró el seleccionador Rudi García. "También se vio la reacción de sus compañeros. Todos se acercaron a celebrarlo con él, y ⁠se lo merece".

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"Nuestro máximo goleador, nuestro supermáximo goleador, ha vuelto ​a marcar, y eso es fantástico. Ese ‌gol es bueno para su confianza. ‌Aun así, debemos seguir siendo cautos. Puede ser peligroso precipitarse. ⁠Tenemos que ir llevándolo paso a paso", agregó.

Lukaku ha estado luchando contra una lesión en el tendón de la corva y jugó por última vez a principios de marzo.

"Sin embargo, ha demostrado una ​vez más ‌que está más avanzado de lo que pensábamos. Con las ausencias prolongadas por lesión, a menudo ocurre lo siguiente: puedes estar muy bien al principio y luego sufrir un revés después", advirtió el seleccionador.

El capitán de Bélgica, Youri ⁠Tielemans, aprovechó un error defensivo para dar a Bélgica la ventaja pese a no estar dominando el partido, pero en la segunda parte se mostraron mucho más fuertes y el gol de Lukaku en el tiempo añadido dio más brillo a la victoria.

"Creo que fue un partido reñido y muy igualado", añadió el veterano centrocampista Kevin De Bruyne. "Probamos ‌algunas cosas, quizá no necesariamente con el objetivo de implementarlo todo al cien por cien para el Mundial. Como equipo, estuvimos bastante compactos y no concedimos mucho. Seguimos buscando algunas cosas, y hay aspectos en los que podemos jugar mejor".

"Es un buen comienzo, pero tenemos que ‌mantener la calma. Aún pueden cambiar muchas cosas. También habrá momentos durante el Mundial en los que las cosas se compliquen. Este equipo quiere ‌afrontarlo con una ⁠actitud positiva", señaló.

Bélgica disputará su segundo partido de preparación contra Túnez en Bruselas el sábado, antes de viajar ​a Estados Unidos, donde se enfrentará a Egipto en su primer partido del Grupo G en Seattle el 15 de junio.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)