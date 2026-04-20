Murió Luis Brandoni: la historia de las 3 empanadas de Esperando la Carroza y su vínculo con la última dictadura

La historia de las 3 empanadas y como Esperando la Carroza habló de la dictadura de Videla.

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años, dejando un legado de personajes icónicos en el cine, el teatro y la televisión. Sin dudas su Antonio Musicardi en la clásica Esperando la Carroza (1985), de Alejandro Doria, fue uno de sus personajes más queridos por la gente y más recordados de la cultura popular, por la mítica escena de las "tres empanadas". La anatomía de una escena con trasfondo oscuro y con un mensaje de fuerte crítica a los horrores de la última dictadura cívico militar.

En una entrevista con El Destape de febrero del 2023, Luis Brandoni recordó como fue su primer encuentro con Alejandro Doria, el hombre que lo llevaría a la inmortalidad en el cine: "Alejandro Doria fue el que, después de 8 años de no poder hacer ni cine ni televisión ni nada, me ofreció hacer en el ‘84 y ya sin censura la película Darse cuenta, que fue hermosa y significó mi gran regreso al cine. Por eso, y por lo que vino después, le voy a estar eternamente agradecido a él y a la vida. Al año siguiente, imaginate que gran director habrá sido, que hizo Esperando la Carroza. Lamento tanto que no se lo recuerde como se lo merece, porque fue un gran director de cine y televisión".

Anatomía de una escena icónica: "Es canallesca"

En otro segmento de la entrevista, Brandoni reveló la historia oculta de su escena más reconocida en Esperando la Carroza y ahondó: "Es una película que nos gusta mucho porque a los argentinos nos atraen los personajes de tipo miserables. Cuando Doria me ofreció hacer a Antonio Musicardi quedé pasmado por lo atractivo del personaje, la relación con su mujer, con su familia y la triste repercusión que se creó con la escena de las tres empanadas, que no le causó gracia a nadie cuando la filmamos".

"Nos dimos cuenta que algo pasaba con esa escena el primer sábado de estreno, cuando salimos por algunos barrios con Doria y su productora para ver cómo andaba la película. Fuimos a un cine de Boedo y estaban los acomodadores afuera esperando que terminara la proyección. Les preguntamos si podíamos entrar a la sala, nos dijeron que sí y entonces escuchó a uno de ellos, de camino a la sala, que me dice ‘empanadas’, ‘tres empanadas’. Al principio no sabía qué me quería decir hasta que caí en la cuenta. Esa escena no tiene un final gracioso, algo que pocos recuerdan es que sobre la luneta del auto dónde está mi personaje se lee bien claro ‘los argentinos son derechos y humanos’. Eso pasó inadvertido por la cuestión de las tres empanadas", agregó Brandoni.

Los últimos años de Luis Brandoni y dónde es su velorio

Sus últimas tres producciones fueron la película de Netflix Parque Lezama, de Juan José Campanella, una participación en la temporada 4 de El Encargado y la obra de teatro ¿Quién es quién?, en el emblemático Teatro Liceo, donde compartió por primera vez el escenario con Soledad Silveyra en 60 años de carrera.

El velorio de Luis Brandoni se realiza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Avenida Presidente Julio A. Roca 57. Es una despedida abierta al público y después del velatorio, sus restos serán trasladados al Cementerio de la Chacarita para su sepultura en el Panteón de Actores.