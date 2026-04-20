Las 7 mejores películas de Luis Brandoni: dónde verlas y cuáles son

Luis Brandoni en "Mi obra maestra". (Crédito de foto: Eurozoom)

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó una fuerte conmoción en el mundo cultural argentino. Con una trayectoria inmensa, fue una de las grandes figuras del cine, el teatro y la televisión, marcado por personajes memorables y un estilo interpretativo inconfundible. Su legado atraviesa generaciones y combina éxitos populares con obras de profundo contenido social.

Durante décadas, Brandoni construyó una filmografía diversa, capaz de alternar entre la comedia, el drama y la crítica política. Su talento le permitió protagonizar historias que quedaron grabadas en la memoria colectiva, muchas de ellas convertidas en clásicos del cine argentino. A modo de homenaje, enlistamos algunas de sus películas más destacadas, que permiten dimensionar la magnitud de su obra.

Luis Brandoni en el cine argentino: sus mejores películas

La odisea de los giles: una tragicomedia sobre la crisis de 2001 donde interpreta a un hombre común que busca justicia tras ser estafado. Disponible en Netflix. Mi obra maestra: comparte pantalla con Guillermo Francella en una historia sobre el arte, la amistad y el paso del tiempo. Disponible en Disney+. Escala musical: uno de sus trabajos menos conocidos en la actualidad, pero clave en su desarrollo actoral. Es una película de la época de su debut actoral en el cine. Disponible en YouTube. Luis Brandoni en "Escala musical". Darse cuenta: una película de 1984 que presenta un drama intenso, en el que Brandoni muestra en un registro más comprometido y emocional. Disponible en YouTube. El cuento de las comadrejas: cuatro viejos amigos que viven en una mansión en decadencia: una legendaria actriz de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su carrera, un guionista frustrado y un antiguo director. Disponible en Prime Video. Parque Lezama: una de sus últimas apariciones en películas, disponible en Netflix, y que primero fue una de sus obras de teatro más icónicas, dirigida por Juan José Campanella. Esperando la carroza: probablemente su obra más icónica, una comedia de humor ácido que se volvió un fenómeno cultural en el país. Disponible en HBO Max.

Luis Brandoni: icono del cine argentino

Cada uno de estos títulos refleja una faceta distinta de Brandoni, desde el actor popular capaz de hacer reír hasta el intérprete comprometido con historias profundas y críticas. Muchas de sus películas se han convertido en referencia obligada del cine nacional, dejando actuaciones y frases que aún hoy circulan en la cultura popular.

El repaso de estas películas no solo permite recordar su talento, sino también entender por qué su figura trascendió tanto. Brandoni además de ser un actor es un símbolo de una época, un protagonista activo de la historia cultural argentina y una voz reconocible dentro y fuera de la pantalla. Su muerte deja un vacío difícil de llenar, pero su obra permanece viva en cada uno de estos títulos que siguen emocionando, divirtiendo y generando reflexión en el público.