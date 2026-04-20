Murió Luis Brandoni: cómo está hoy la famosa casa de Esperando La Carroza

La casa de Esperando La Carroza es uno de los lugares más emblemáticos para el cine argentino.

Luis Brandoni falleció este lunes 20 de abril después de unos días hospitalizado por una caída que derivó en un hematoma subdural. Ante esta pérdida significativa para la cultura argentina, muchos recordaron sus escenas en la película Esperando La Carroza y se preguntaron qué pasó con la famosa casa que funcionó como locación del filme.

El inmueble situado en Echenagucía 1232, en el corazón del barrio porteño de Versalles, se erigió como un pilar fundamental de la memoria colectiva argentina. Su fama trasciende lo arquitectónico por haber servido como set principal para el rodaje del fime protagonizado por Brandoni y otros popes como China Zorrilla, Antonio Gasalla y Betiana Blum.

Esperando la carroza se estrenó en 1985 y esta propiedad hoy es un destino de culto porque representa la esencia de la vida barrial que la película inmortalizó. La vivienda fue construida en 1929 por un inmigrante español, abuelo de su actual propietaria, Flavia Pérez.

En la actualidad, la casa no es solo un museo sino un hogar que sigue habitado por la familia fundadora. Grupos organizados, como el Tour Carrocero, colaboran activamente en la restauración y el embellecimiento del frente, organizando visitas para admiradores que llegan desde diversos puntos del país y del exterior. Así, la residencia de la calle Echenagucía se mantiene como un santuario vivo que preserva la idiosincrasia de la clase media argentina retratada con tanta maestría en la pantalla.

Responde fielmente al diseño de la casa chorizo, una tipología edilicia emblemática de Buenos Aires de principios del siglo XX. Esta estructura se distingue por una serie de habitaciones dispuestas de forma lineal que ventilan y se comunican a través de un patio lateral.

La casa de Esperando La Carroza.

A pesar de los años transcurridos y de los trabajos de pintura y mantenimiento, la fachada todavía exhibe la disposición original de puertas y ventanas que el público reconoce de inmediato. Con el paso del tiempo, la estructura comenzó a mostrar signos de deterioro, pero el fenómeno de los "carroceros" -como se autodefinen los fanáticos del film- evitó que cayera en el olvido.

Gracias a una movilización impulsada por vecinos y seguidores, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgó a la propiedad la distinción de Monumento Cultural en 2011. Este reconocimiento oficial incluyó la colocación de una placa en su frente, garantizando la protección de su valor simbólico como parte del patrimonio cinematográfico nacional.

Carlos Rottemberg anunció la muerte de Luis Brandoni

Este lunes por la madrugada, el productor Carlos Rottemberg confirmó el deceso de Luis Brandoni, quien dejó un legado ineludible en el cine, el teatro y la televisión de nuestro país. A través de las redes sociales del Multiteatro, Rottemberg dedicó unas palabras cargadas de pesar: "Con la partida de Beto se cierra el capítulo de una generación de actores inolvidables. Fue un gran defensor del teatro nacional y desde este espacio seguiremos reconociendo su labor, que siempre fue más allá de la actuación".