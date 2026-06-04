Cuánto gana un empleado bancario en junio 2026: el salario que cobran con aguinaldo

Aumentos bancarios: cuánto actualiza en junio

Los empleados bancarios cobrarán en junio de 2026 con una nueva actualización salarial producto del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector. La mejora corresponde al ajuste del 2,6% vinculado a la inflación de abril y se liquidará junto con los haberes del mes.

El entendimiento forma parte del mecanismo de actualización automática que mantiene el gremio encabezado por Sergio Palazzo, mediante el cual los salarios se ajustan periódicamente siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este incremento, los trabajadores bancarios acumulan una mejora salarial del 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 respecto de los niveles vigentes a fines de 2025.

Cuáles son los aumentos confirmados

Cuánto gana un empleado bancario en junio de 2026

Tras la última actualización paritaria, el salario inicial de la actividad bancaria quedó establecido en $2.319.195,20. De esta manera, los empleados del sector financiero continúan ubicándose entre los trabajadores mejor remunerados del mercado laboral argentino. El ajuste alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, habituales y totales, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos.

Además, la recomposición impacta sobre distintos adicionales convencionales y beneficios contemplados en los convenios colectivos de la actividad.

Salarios bancarios en junio

Paritarias bancarias: un esquema atado a la inflación

Durante 2026, la negociación salarial de los bancarios mantuvo el criterio de actualización mensual vinculado a la evolución de la inflación. Según explicó la Asociación Bancaria, el objetivo del mecanismo es evitar un deterioro significativo del poder adquisitivo mediante ajustes periódicos que acompañen la evolución del costo de vida. Este esquema continuará vigente durante los próximos meses, ya que el gremio y las cámaras empresarias acordaron retomar las negociaciones en la segunda quincena de junio para analizar nuevos ajustes salariales.

Cuánto se cobra por el Día del Bancario

La actualización salarial también modificó el monto correspondiente al Día del Bancario, uno de los beneficios extraordinarios más importantes que perciben los trabajadores del sector. Con la nueva escala, el bono mínimo por el Día del Bancario pasó a ubicarse en $2.067.482,29, aunque el valor podría volver a actualizarse en futuras revisiones paritarias.

Cómo impacta el aumento en el aguinaldo

La mejora salarial también tendrá efectos sobre el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), cuya primera cuota debe abonarse antes del 30 de junio. El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre. En consecuencia, si el salario más alto del período corresponde al nuevo piso salarial bancario, el medio aguinaldo ascenderá a $1.159.597,60.

Qué pasa con quienes no trabajaron todo el semestre

Los trabajadores que ingresaron recientemente a la actividad o que no completaron los seis meses del semestre también tienen derecho a cobrar el aguinaldo. En esos casos, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado, tomando como referencia la mejor remuneración percibida durante el período.

Mientras tanto, el sector bancario seguirá atento a la evolución de la inflación y a la próxima instancia de negociación salarial prevista para junio, donde podrían definirse nuevas actualizaciones para la segunda mitad de 2026.