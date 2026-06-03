Al menos 21 muertos en un incendio en un hotel de Delhi, 18 de ellos extranjeros

Un equipo médico llega al lugar tras un incendio en un hotel de Nueva Deli, India,

Por Adnan Abidi y ​Saurabh Sharma

NUEVA DELI, 3 jun (Reuters) - Al menos 21 personas, entre ellas 18 extranjeros, perdieron la vida el miércoles en un incendio ocurrido ‌en un hotel de Deli, ‌según informaron la policía y la cadena CNN-News18, uno de los peores incidentes de este tipo registrados en la capital de India desde 2022.

Entre los fallecidos había personas de Bangladés, Nigeria, Mozambique y Liberia, según la cadena.

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Reuters no pudo confirmar de inmediato las nacionalidades de las víctimas.

Varias personas saltaron del edificio en llamas en Malviya Nagar, al sur ​de Deli, para ⁠escapar, según testigos, mientras los residentes arrastraban colchones de una tienda ‌cercana para intentar amortiguar su caída.

"La gente esparció colchones ⁠y una mujer del tercer piso saltó ⁠sobre ellos con un niño pequeño", dijo el testigo Sher Khan.

Las imágenes de televisión mostraban a dos personas saltando desde un piso superior del ⁠edificio envuelto en llamas y del que salía humo a ​raudales.

Los vecinos que ayudaron en el rescate inicial ‌dijeron que el fuego se declaró ‌en la planta baja y en la primera del edificio de ⁠cuatro pisos, y dejó atrapadas a las personas que se encontraban en los pisos superiores.

"Aquí hay una tienda de colchones (...). Tomamos los colchones de allí y los colocamos en la calle para ayudar a ​quienes saltaban del ‌edificio", explicó Wasim Raja, un vecino de la zona, a la agencia de noticias ANI.

EL INCENDIO PODRÍA HABER COMENZADO EN UN RESTAURANTE

El incendio se declaró poco antes de las 9 de la mañana hora local (0330 GMT) y se enviaron ocho ⁠camiones de bomberos para sofocar las llamas, según informó la policía en un comunicado.

El fuego quedó extinguido alrededor del mediodía, según un testigo de Reuters.

"Gracias a los esfuerzos coordinados de la policía, los bomberos y otros servicios de emergencia, se ha rescatado a más de 40 personas, que han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica", afirmó la policía.

"Con profundo ‌pesar, se ha confirmado la muerte de 21 personas en este trágico incidente", añadió.

Un portavoz del instituto médico estatal All India Institute of Medical Sciences dijo a Reuters que el hospital había recibido a 13 pacientes, dos de los cuales se encontraban en estado crítico.

"Según se ha informado, ‌había un restaurante en la planta baja del edificio (...) es muy probable que el incendio estuviera relacionado con ese restaurante", declaró a la prensa el funcionario ‌del gobierno local ⁠Jitendra Kumar.

El primer ministro, Narendra Modi, expresó sus condolencias por la pérdida de vidas en una publicación en la ​red social X. "Las autoridades están prestando toda la asistencia posible a los afectados", dijo.

(Redacción de Hritam Mukherjee y Sakshi Dayal; edición de YP Rajesh, Alex Richardson y Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)