Murió Luis Brandoni a los 86 años.

El espectáculo argentino llora la muerte de Luis Brandoni. Uno de los actores más reconocidos por películas como Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987) y Cien veces no debo (1990), entre muchas otras. El talentoso actor falleció tras padecer un hematoma subdural tras un accidente doméstico. Un repaso por la trayectoria en cine, teatro y televisión del querido artista que murió a los 86 años. Su vínculo con la política.

La triste noticia fue comunicada este lunes a la madrugada por el productor Carlos Rottemberg, quien utilizó la cuenta de X del Multiteatro para confirmar su deceso: "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura".

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El actor se encontraba internado producto de una caída y, aunque en principio se especuló con que había sufrido un ACV, su familia lo descartó. Ese golpe le causó un hematoma subdural en la cabeza. De todas maneras, su entorno se mostró muy hermético en relación al estado de salud de Brandoni hasta su final. El empresario teatral Carlos Rottemberg fue el encargado de anunciar que la temporada de ¿Quién es quién?, en el Teatro Liceo, quedaba suspendida para priorizar la recuperación de la figura.

Quién fue Luis Brandoni: su extensa trayectoria

Nacido en la ciudad de Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el 18 de abril de 1940, Adalberto Luis Brandoni tuvo una vasta carrera en cine, teatro y televisión desde la década del '60. En cine participó de películas fundamentales de la historia como La Tregua, La Patagonia Rebelde (1974), Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo, Cien veces no debo (1990), entre otras.

En televisión, participó en ciclos con gran audiencia como Mi cuñado, Los días y las noches de Nina, El hombre que amo, En terapia, El hombre de tu vida, Un gallo para Esculapio y la serie Nada, junto a Robert De Niro. En teatro, participó en obras memorables como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja.

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Entre las numerosas distinciones recibidas a lo largo de su extensa carrera, se destacan el Premio Konex de Platino, en 1981 y 1991, como Mejor Actor de Comedia y Mejor Actor Dramático, respectivamente; el Premio ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo) en varias oportunidades; el Cóndor de Plata a la Trayectoria, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y el Premio Podestá, distinción especial que otorga la Asociación Argentina de Actores en reconocimiento a su aporte al arte escénico. Además, en 2015, fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura Porteña.

Luis Brandoni y la política: su vida como militante

Luis Brandoni fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores. En los últimos años, sus opiniones siempre estuvieron en el marco de polémicas por su apoyo a políticas de derecha, a contramano de sus convicciones de antaño.

Entre 1974 y 1983 fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores. Durante este período, enfrentó amenazas de la Triple A y figuró en las listas negras de la última dictadura militar. Fue protagonista de la toma de los canales de televisión, una protesta generalizada para pedirle al presidente Juan Domingo Perón para que estatizara los canales de TV de la Capital Federal 9, 11 y 13.

Como dirigente, fue militante de la Unión Cívica Radical (UCR) y muy cercano al ex presidente Raúl Alfonsin, al punto de haber sido su asesor en temas culturales. También llegó al Congreso de la Nación, ya que fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en dos períodos: 1993-1997 y 1997-2001. Además, fue candidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires en la fórmula con Ricardo Alfonsin en las elecciones provinciales de 2007 y candidato a senador nacional en 2005.

En los últimos años, mostró una gran afinidad personal e ideológica con Mauricio Macri, a quien apoyó durante sus cuatro años como presidente de la Nación (2015-2019).

Sus últimas tres producciones fueron la película de Netflix Parque Lezama, de Juan José Campanella, una participación en la temporada 4 de El Encargado y la obra de teatro ¿Quién es quién?, en el emblemático Teatro Liceo, donde compartió por primera vez el escenario con Soledad Silveyra en 60 años de carrera.