Preocupación Luis Brandoni: suspenden su obra de teatro por un problema de salud

Luis Brandoni se encuentra mal de salud.

El teatro argentino volvió a encender una señal de alarma en las últimas horas. Una de las obras más esperadas de la temporada tuvo que frenar de golpe y la preocupación se instaló rápidamente entre el público. El motivo: la salud de Luis Brandoni.

El foco está puesto en el actor que atraviesa un cuadro que obligó a tomar una decisión drástica con ¿Quién es quién?, la comedia que encabezaba junto a Soledad Silveyra. La obra no seguirá debido a su estado actual.

La confirmación de Multiteatro

La confirmación llegó a través de Multiteatro, que comunicó la suspensión total de la temporada hasta nuevo aviso. Una medida que, aunque venía siendo anticipada por algunos inconvenientes previos, terminó generando un fuerte impacto en el ambiente.

Se suspendió la obra de Luis Brandoni con Soledad Silveyra.

¿Qué es lo que le pasó a Luis Brandoni?

Según se supo, todo se desencadenó a partir de un accidente doméstico que sufrió Brandoni. El actor, de 85 años, tuvo una caída en su casa que lo obligó a quedar bajo observación médica y a suspender inmediatamente su actividad laboral.

En medio de la preocupación, surgieron versiones que hablaban de un cuadro más grave, incluso de un ACV. Sin embargo, con el correr de las horas, el panorama fue aclarándose. Según explicó Carlos Rottemberg, se trata de un hematoma producto del golpe, que requiere seguimiento pero no reviste la gravedad que se había instalado en un primer momento.

“Está en observación a partir de una caída ocurrida en su casa”, detalló el productor, llevando algo de tranquilidad en medio del revuelo. Aun así, la recomendación médica fue clara: frenar y priorizar la recuperación.

Tanto Luis Brandoni como Soledad Silveyra están con problemas físicos.

Como si fuera poco, la situación se complejiza porque Silveyra también venía arrastrando problemas físicos, especialmente en la zona cervical. Un combo que terminó inclinando la balanza hacia la suspensión total de la obra.

La decisión, aunque dura, apunta a evitar mayores riesgos. En el teatro saben que forzar los tiempos puede traer consecuencias, y en este caso optaron por parar antes de lamentar algo más serio.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y muestras de cariño inundaron las publicaciones relacionadas con el actor, una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.

No es la primera vez que Brandoni enfrenta un problema de salud en el último tiempo, lo que aumenta la atención sobre su evolución. Sin embargo, desde su entorno aseguran que se encuentra bien, lúcido y acompañado.

Por ahora, el telón queda cerrado. Y aunque no hay fecha de regreso, la prioridad es una sola: que ambos protagonistas puedan recuperarse completamente. Porque más allá del espectáculo, hay momentos en los que la función puede esperar.