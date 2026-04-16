Conmoción en el espectáculo por lo que se supo de Luis Brandoni.

Luis Brandoni continúa internado tras sufrir un accidente doméstico y hay "hermetismo total" por su salud. Sin embargo, en Intrusos dieron detalles sobre el día a día del actor y aseguraron que su situación es "complicada".

"Por lo pronto, por estos días están haciéndole los estudios, análisis y no se sabe el tiempo que va a llevar la recuperación de Luis Brandoni", comenzó diciendo Daniel Ambrosino. Por su parte, el conductor Adrián Pallares agregó: "Hay bastante preocupación, el silencio de la familia es absoluto, hermetismo total. El encargado de dar la información es Carlos Rottemberg".

"A la noche, evidentemente pusieron este tuit y empezaron a mandar mensajes a colegas explicando la situación de Beto Brandoni. Está complicada. Lo más importante es que se recupere Brandoni. No hay claridad aún al respecto. Veremos qué es lo que dicen los médicos, pero es lo mejor para descomprimir", cerraron, haciendo alusión a la suspensión definitiva de la temporada teatral que protagonizaba Luis Brandoni junto a Soledad Silveyra (NdeR: ¿Quién es quién?).

No es un ACV: la aclaración de Rottemberg sobre Luis Brandoni

En medio de versiones cruzadas, Carlos Rottemberg, productor de la obra ¿Quién es quién?, la cual Brandoni hacía junto con Soledad Silveyra, salió a aclarar el cuadro del actor, quien sufrió un accidente doméstico en su domicilio. “Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”.

"No es ACV, sino un hematoma producto del propio golpe", explicó el productor. “No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”, sumó Rottenmberg, despejando cualquier temor por un cuadro más grave.