Luis Brandoni y una tristísima noticia para el espectáculo argentino: “En su casa”

El actor permanece internado para observación.

Luis Brandoni generó una fuerte preocupación luego de que Ángel de Brito contara en su programa de Bondi que el actor sufrió un ACV. Sin embargo, con el correr de las horas, se supo que no fue un accidente cerebrovascular lo que le ocurrió al histórico actor argentino, aunque sí es cierto que se encuentra internado.

En medio de versiones cruzadas, Carlos Rottemberg, productor de la obra ¿Quién es quién?, la cual Brandoni hace junto con Soledad Silveyra, salió a aclarar el cuadro del actor, quien sufrió un accidente doméstico en su domicilio. “Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”

"No es ACV, sino un hematoma producto del propio golpe", explicó el productor. “No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”, sumó Rottenmberg, despejando cualquier temor por un cuadro más grave.

Funciones suspendidas

El productor teatral, también brindó información sobre las funciones de ¿Quién es quién? correspondientes a los próximos días. "Se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”, dijo en relación al estado de salud de Soledad Silveyra, compañera de Brandoni en la obra, quien el viernes había presentado cierto malestar.

Si bien el productor no quiso dar detalles más concretos, remarcó que la decisión fue tomada por prescripción médica y que no reviste gravedad. “Hablé con ella y se está reponiendo muy bien”, se limitó a contar sobre la salud de la reconocida actriz.