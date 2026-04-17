De Buenos Aires a Broadway: un argentino debuta con el ganador del Oscar Adrien Brody en un reconocido drama

De Buenos Aires a Broadway: un argentino debuta con el ganador del Oscar Adrien Brody.

El ganador del Oscar Adrien Brody llega a Broadway con The Fear of 13, una obra teatral dramática intensa y provocadora que busca que el público cuestione sus propias certezas sobre la verdad, la justicia y la percepción. Pero el anuncio del actor en los escenarios de Nueva York viene acompañado de un detalle que llamó la atención en Latinoamérica: uno de los productores del espectáculo es el argentino Diego Kolankowsky.

Kolankowsky es un productor argentino que ha sabido moverse con versatilidad dentro del mundo del entretenimiento, construyendo una carrera que combina teatro, televisión y proyectos culturales de diverso alcance. Su carrera tuvo un prominente despegue a partir de la última entrega de los premios Tony, cuando fue parte de los equipos de los musicales premiados Maybe Happy Ending y Sunset Boulevard. Además, por su trabajo en el exterior Kolankowsky fue reconocido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

De qué trata la obra dramática The Fear of 13

La obra The Fear of 13, escrita por Lindsey Ferrentino, es un drama basado en una historia real: la de Nick Yarris, un hombre condenado injustamente por asesinato que pasó más de 20 años en el corredor de la muerte. La pieza reconstruye su vida a partir de una serie de encuentros en prisión con Jacki, una voluntaria con quien desarrolla un vínculo emocional profundo. A través de esas conversaciones, la obra explora temas como la verdad, la culpa, la fe en la justicia y el impacto psicológico del encierro extremo.

Un elemento clave del relato es la paradoja que atraviesa al protagonista: en un momento llega incluso a pedir su propia ejecución, lo que da cuenta del nivel de desgaste emocional que implica su situación. En tono, combina momentos devastadores con otros más íntimos o incluso irónicos, buscando mostrar tanto el horror del sistema judicial como la humanidad persistente de sus personajes.

La puesta estrenada en el James Earl Jones Theatre está dirigida por David Cromer y tiene como figuras principales a Adrien Brody como Nick Yarris y Tessa Thompson como Jacki. El elenco se completa con: Ephraim Sykes, Michael Cavinder, Eddie Cooper, Victor Cruz y Joel Marsh Garland.