El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: cuánto falta para el juicio por la desaparición
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Caso Loan: Casación habilitó fiscales en juicios complejos y podría impactar en el juicio
El próximo 16 de junio comenzará el juicio por el que hay 17 personas imputadas. La fiscalía pidió al Tribunal poder agrandar el equipo de fiscales debido al tamaño del caso y un fallo en otra causa que podría ser clave para esta solicitud.
A casi dos años de la desaparición de Loan, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la participación de un equipo de fiscales en otra importante causa y podría ser un elemento clave para el juicio. Debido a su "complejidad", la Fiscalía actuante en el caso ARA San Juan había pedido aumentar los miembros de su equipo y la Justicia lo aceptó. Se trata de la misma solicitud que realizaron los fiscales del caso del niño de cinco años desaparecido en Corrientes el 13 junio de 2024.
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Caso Loan: a dos meses del juicio, nuevo revés judicial para algunos de los involucrados
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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Revés judicial para uno de los abogados del caso Loan: revocan el arresto domiciliario
José Fernández Codazzi está acusado de encubrimiento agravado y sustracción de menores tras haber trasladado al padre del niño N. en su camioneta. Qué dice el fallo del Tribunal de Mercedes.
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Caso Loan: revés judicial para uno de los abogados que no podrá acceder a la domiciliaria
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Caso Loan: sigue el escándalo en torno a uno de los abogados de la causa
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Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas de la Justicia
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Caso Loan: siguen las polémicas en torno a la causa a casi un mes del juicio
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Caso Loan: Polémica por el beneficio que le dio la Justicia al abogado Codazzi
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El abogado José Fernández Codazzi.
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Caso Loan: qué puede pasar ahora en el juicio tras la domiciliaria a Codazzi
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Caso Loan: cuáles son los puntos más importantes del caso a casi un mes del juicio
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13:48 | 06/05/2026
Así ayudó el abogado Codazzi al padre del nene desaparecido en Corrientes
El abogado José Fernández Codazzi quedó detenido por encubrimiento agravado after las cámaras lo mostraron sacando al prófugo en su camioneta. El niño se encuentra sano y salvo con su mamá.
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Caso Loan: cuál de los imputados está más complicado
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Desaparición de Nahuá: el dato que conecta el caso con Loan y pone en la mira a Codazzi
Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, desapareció el pasado domingo en la provincia de Corrientes. Su papá se lo llevó y desde ese momento, no se sabe nada de su paradero.
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Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas judiciales
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Caso Loan: cuáles son las últimas novedades de la causa a casi un mes del juicio
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Caso Loan: qué va a pasar con el juicio tras la última decisión de la Justicia
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