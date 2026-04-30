Los fiscales del caso Loan palpitan el juicio y esperan una resolución clave: "Ya la tenemos"

A muy poco tiempo del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Fiscalía espera una resolución judicial que será determinante para su estrategia en el debate oral, considerado uno de los más relevantes en la historia de la provincia de Corrientes.

El pedido fue presentado por los fiscales generales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes solicitaron que la acusación pública esté representada por un equipo de siete funcionarios, en función de la complejidad del caso y de la cantidad de imputados.

La estrategia, en discusión

La solicitud de la Fiscalía se fundamenta en la magnitud del expediente, que reúne dos causas acumuladas en un mismo proceso, con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas.

Desde el Ministerio Público sostienen que la intervención de múltiples fiscales responde a razones organizativas, pero también a la necesidad de abordar un caso de alta sensibilidad, que involucra la desaparición de un menor.

Además, remarcaron que la ley contempla la conformación de equipos fiscales en investigaciones de gran complejidad y que todos los integrantes actuarían bajo una única teoría del caso.

En esa línea, aseguraron que la participación de varios representantes no vulnera el principio de igualdad de armas ni el debido proceso.

Sin embargo, la defensa de los acusados rechazó el planteo. Los abogados argumentan que el Código Procesal Penal limita la cantidad de defensores por imputado y que ese criterio debería aplicarse también a la Fiscalía para evitar desequilibrios en el juicio.

Cómo se desarrollará el juicio

El juicio oral comenzará el próximo 16 de junio a las 9 de la mañana, según lo establecido por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En esa primera audiencia deberán presentarse los 17 imputados acusados por la sustracción y ocultamiento del menor. El juicio estará a cargo de los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco.

El expediente se divide en dos grandes grupos. Por un lado, el denominado caso “Naranjal”, que incluye a personas del entorno cercano del niño, acusadas de haber participado en su desaparición. Por el otro, un grupo de diez imputados señalados por presuntamente entorpecer la investigación bajo la apariencia de colaboración.

La dinámica del debate se ordenará en un esquema de audiencias semanales alternadas. Una semana con sesiones martes, miércoles y jueves, y la siguiente, los miércoles y jueves. La misma modalidad se repetirá a lo largo del juicio.