El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña iniciará finalmente en los próximos días en la provincia de Corrientes. Sin embargo, antes del comienzo del debate oral y público, los fiscales generales de la causa Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel le pidieron a los jueces del Tribunal que el Ministerio Público, que es quien lleva a cabo la acusación pública, esté representado por siete letrados. Esto es porque los imputados en el caso son en total 17.

Los fiscales presentaron un escrito en que el expresaron los argumentos de su pedido: "La intervención coordinada de varios integrantes del Ministerio Público Fiscal no supone en absoluto una afectación al principio de igualdad de armas ni al debido proceso legal, porque dichos principios no se traducen en una equiparación matemática entre acusadores y defensores".

Los fiscales también argumentaron en su solicitud que se trata de una de las causas judiciales más extensas en la historia de la provincia: un mismo expedientes posee 900 pruebas y más de 90 cuerpos. El juicio tendrá representantes de PROTEX, pero al haber 17 imputados, el equipo fiscal se enfrentarîa a 17 defensas técnicas, lo que implicaría una "enorme desventaja" y "dificultaría el correcto funcionamiento del debate" aunque ya tengan una estrategia formal y en conjunto pensada.

Caso Loan: su desaparición, los imputados y la desesperación de sus padres

La última vez que Loan, de cuatro años, fue visto fue el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio de Corrientes. Había ido a un almuerzo familiar junto a su padre, pero luego de la comida, el niño desapareció y no se supo más nada sobre su paradero.

Los principales acusados de la desaparición de Loan son siete personas que están imputados por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Ellos son: