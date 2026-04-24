El expediente paralelo al caso principal por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo clave en las últimas horas. La Justicia volvió a rechazar los planteos de la defensa de los diez imputados que se presentaron como parte de la Fundación Dupuy, acusados de haber interferido en la investigación del niño desaparecido en junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

La resolución, que representa un nuevo revés para este grupo, ratifica el avance de la causa en su contra y limita las posibilidades de cuestionar las pruebas reunidas por la fiscalía. Los acusados enfrentan cargos por encubrimiento, estafa, privación ilegítima de la libertad y usurpación de títulos, entre otros delitos.

Cómo operaba el grupo según la investigación

Según la hipótesis judicial, estas personas llegaron a la localidad correntina de 9 de Julio poco después de la desaparición de Loan y comenzaron a interactuar con testigos y familiares, presentándose como especialistas en contención de víctimas vinculados a una organización de protección de la infancia.

Sin embargo, con el avance de la pesquisa se determinó que no tenían relación formal con la fundación que decían representar. Sus acciones, lejos de colaborar, habrían entorpecido el trabajo de los investigadores.

Entre las conductas que se les atribuyen se destacan:

La manipulación de testimonios de los menores que estuvieron con Loan el día de su desaparición.

El alojamiento de esos niños en un hotel bajo el argumento de brindarles asistencia, sin contar con autorización judicial ni protocolos oficiales.

La organización de reconstrucciones de los hechos por fuera del proceso judicial, lo que contribuyó a generar confusión y desviar la atención.

El impacto en la causa principal

La desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años, ocurrió el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes, tras un almuerzo familiar. Desde entonces, no se logró determinar su paradero.

La causa principal tiene a siete imputados acusados de participar en la sustracción y ocultamiento del menor. En paralelo, la investigación sobre el presunto desvío sumó a otras diez personas, lo que eleva a 17 el total de acusados que podrían enfrentar un juicio.

Los fiscales sostienen que ambos expedientes están estrechamente vinculados, ya que las maniobras de encubrimiento habrían tenido como objetivo impedir que se esclarezca lo ocurrido. En ese marco, el proceso judicial avanza hacia una etapa clave, con instancias previas al juicio donde se analizarán las pruebas y se delimitarán las responsabilidades.

Lo que viene

Con este nuevo rechazo judicial, los acusados de la "Fundación Dupuy" ven acotadas sus opciones defensivas. La Justicia ratificó la validez de las pruebas y el rumbo de la investigación. La causa paralela continúa su curso, mientras la familia de Loan y la sociedad esperan que el esclarecimiento de los hechos finalmente llegue.