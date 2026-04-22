El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: el abogado de la familia adelantó cuál sería la pena "si le hicieron algo" al niño
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 2 minutos
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Hace 15 horas
El abogado de la familia de Loan dijo qué pena deben recibir los imputados
En diálogo con el medio La Dorrego AM 1470, Alejandro Vecchi -abogado de la familia de Loan- confirmó que el 19 de mayo se realizará una primera audiencia, una inspección judicial en el sitio de la desaparición. Cabe señalar que las audiencias serán el 16, 17 y 18 de junio y podría extenderse, por los 200 testigos.
"Lo único que tenemos firme es que el niño estuvo en ese lugar, caminó hacia el naranjal y que fue trasladado primero en camioneta. Luego, trasladado a otro vehículo. Loan sigue sustraído, retenido y ocultado. Es un delito que se está perpetrando en este momento", aseguró.
En ese marco, aseguró que los siete principales imputados "no quieren hablar, no quieren explicar, no quieren contar qué pasó y no quieren decir dónde está Loan". "Está causa fue atravesada por fake news, por mentira. Si a Loan le han hecho algo, la pena es de 50 años", sentenció.
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