Caso Loan: el abogado de la familia adelantó cuál sería la pena "si le hicieron algo" al niño

En diálogo con el medio La Dorrego AM 1470, Alejandro Vecchi -abogado de la familia de Loan- confirmó que el 19 de mayo se realizará una primera audiencia, una inspección judicial en el sitio de la desaparición. Cabe señalar que las audiencias serán el 16, 17 y 18 de junio y podría extenderse, por los 200 testigos.

"Lo único que tenemos firme es que el niño estuvo en ese lugar, caminó hacia el naranjal y que fue trasladado primero en camioneta. Luego, trasladado a otro vehículo. Loan sigue sustraído, retenido y ocultado. Es un delito que se está perpetrando en este momento", aseguró.

En ese marco, aseguró que los siete principales imputados "no quieren hablar, no quieren explicar, no quieren contar qué pasó y no quieren decir dónde está Loan". "Está causa fue atravesada por fake news, por mentira. Si a Loan le han hecho algo, la pena es de 50 años", sentenció.