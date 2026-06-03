Boleto gratis en subtes para jubilados, pensionados y retirados en CABA: cómo obtenerlo en junio 2026

Jubilados en el subte.

Miles de adultos mayores que viven en la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a un beneficio que les permite utilizar el subte gratis durante todos los días de la semana y sin restricciones horarias. La medida busca facilitar la movilidad de jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplan determinadas condiciones de ingresos.

El beneficio se implementa a través de BUEPP, la billetera virtual del Banco Ciudad, y forma parte de las políticas de asistencia destinadas a aliviar los gastos cotidianos de sectores con ingresos fijos. En un contexto marcado por el aumento del costo de vida y el peso que tiene el transporte en los presupuestos familiares, la posibilidad de viajar gratis representa un alivio económico para muchos beneficiarios.

Quiénes pueden acceder al boleto gratis en el subte

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Jubilados.

Pensionados.

Retirados de las Fuerzas Armadas.

Retirados de las Fuerzas de Seguridad.

Además, quienes soliciten el pase gratuito deben cumplir con dos requisitos fundamentales: tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y percibir ingresos de hasta 2,5 jubilaciones mínimas.

Las autoridades porteñas aclararon que el beneficio permite viajar sin costo en todas las líneas de la red de subtes y puede utilizarse cualquier día de la semana, sin limitaciones horarias.

Cómo hacer el trámite para obtener el pase gratuito

La gestión se realiza de manera completamente online a través de la plataforma Tramitación a Distancia (TAD), utilizando una cuenta de miBA.

Para iniciar la solicitud, es necesario ingresar al apartado de Movilidad Porteña y completar el formulario correspondiente. Luego deberán adjuntarse los documentos requeridos para acreditar la situación previsional y los ingresos del solicitante.

La documentación solicitada incluye:

Certificación negativa de ANSES.

Recibo de haber jubilatorio o de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Comprobantes de ingresos adicionales, en caso de existir.

Declaración jurada de ingresos incluida en el formulario.

Una vez cargada toda la información, el trámite debe enviarse para su evaluación. Luego, el solicitante recibirá una notificación con la confirmación o el resultado de la gestión.

Jubilados en el subte.

Qué es BUEPP y cómo funciona el beneficio

El acceso al boleto gratuito se realiza mediante BUEPP, la billetera digital desarrollada por el Banco Ciudad. Quienes aún no posean una cuenta en la entidad pueden abrir una sin costo para utilizar éste y otros servicios digitales.

La incorporación de herramientas tecnológicas para gestionar beneficios sociales forma parte de una tendencia que se consolidó en los últimos años en distintas jurisdicciones del país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo es simplificar los trámites y reducir la necesidad de realizar gestiones presenciales.

Para los jubilados y pensionados que cumplen los requisitos, el boleto gratuito representa una herramienta concreta para mejorar la accesibilidad al transporte público y reducir gastos en un contexto económico desafiante.