"Delito de extrema gravedad": Conicet Santa Fe cargó contra el ajuste del gobierno de Milei

Luego de la movilización de trabajadores del CONICET en distintos puntos del país en repudio a los despidos y el vaciamiento presupuestarios del organismo de ciencia y tecnología, el director del Conicet Santa Fe, Rubén Spies, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y aseguró que el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei representa un "delito de extrema gravedad".

El investigador sostuvo que la decisión de reducir el presupuesto, frenar proyectos estratégicos y avanzar con el despido de alrededor de 500 profesionales compromete el desarrollo científico y tecnológico del país. Según explicó Spies, el presupuesto de la CNEA sufrió una caída superior al 45%, mientras que la inversión destinada a bienes de capital se redujo más del 53%, afectando directamente el funcionamiento de proyectos considerados estratégicos.

El titular del Conicet Santa Fe remarcó que resulta difícil comprender el desfinanciamiento de un organismo que posicionó históricamente al país entre los líderes mundiales en materia nuclear. "Argentina fue pionera en el desarrollo nuclear, compitió y ganó licitaciones internacionales frente a países como Francia y Estados Unidos para la construcción de reactores. Ese prestigio costó décadas de trabajo", señaló en declaraciones para UNO Santa Fe.

Las declaraciones de Spies coinciden con un informe elaborado por el Grupo EPC (Economía, Política y Ciencia), que advierte que el presupuesto ejecutado para ciencia y tecnología registró una caída real del 2,7% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

Las proyecciones indican que el recorte llegará al 8,8% interanual al finalizar el año y acumulará una disminución del 46,5% durante la actual administración libertaria. El informe señala que el ajuste no impactó de manera uniforme en todas las provincias. En el caso de Santa Fe, la ejecución presupuestaria destinada a ciencia y tecnología cayó un 43,4% en comparación con 2023, una disminución apenas inferior al promedio nacional, que ronda el 45%.

Científicos del CONICET ya perdieron más del 40% del salario real desde la llegada de Milei

Los sueldos de los investigadores del Conicet acumularon una caída real del 40,4% desde la asunción del presidente Milei, según un informe reciente. El estudio también advirtió que los docentes investigadores de universidades nacionales y el personal no docente registraron una pérdida de sueldo del 34,2%, mientras que los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) sufrieron un deterioro del 32,1%.

A dos años y cinco meses del inicio de la gestión libertaria, el informe reportó un fuerte retroceso del poder adquisitivo en todo el sistema científico y universitario. El estudio, a cargo del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, pudo poner en números esta cuestión: en el caso del CONICET, los sueldos volvieron a quedar por debajo de la inflación en abril al recibir apenas un aumento nominal del 1,7% mientras que el Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcó un 2,6%.

La consecuencia es una caída sostenida del salario real de investigadores de carrera y becarios, que ya perforó el umbral del 40% respecto de noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno. Según los autores del trabajo, todos los meses registraron pérdidas, con la única excepción de mayo de 2024.

El deterioro también golpea con fuerza a las universidades nacionales. Desde noviembre de 2023, los precios acumularon un aumento del 293,4%, mientras que los salarios de docentes, investigadores y no docentes crecieron apenas 165,4%. Para recuperar el mismo poder de compra que tenían al comienzo del período, esos ingresos deberían subir un 52,1%.

El informe advirtió que esta brecha refleja el desfasaje entre la evolución de la inflación y las actualizaciones salariales otorgadas por el Gobierno nacional. En términos concretos, los aumentos quedaron sistemáticamente por debajo del costo de vida, lo que provocó una pérdida acumulada que afecta a miles de trabajadores del sistema científico y educativo.