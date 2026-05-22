El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: la conclusión que dejó la inspección ocular de más de seis horas en Corrientes
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Hace 5 minutos
Las conclusiones que dejó la inspección ocular en lugares clave
Más de seis horas le llevó al Tribunal Oral Federal de Corrientes concluir el martes pasado la inspección ocular en la zona de El Algarrobal, el lugar donde Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024. En el procedimiento participaron cuatro jueces que llevarán a cabo el juicio oral en el mes próximo.
El punto más importante de la inspección sucedió en el naranjal, donde los fiscales Tamara Pourcel, Juan Martín Mariño Fages, y los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, creen que fue uno de los lugares claves.
Dos testigos, que brindaron su testimonio junto con canes rastreadores, dijeron que en ese lugar los animales detectaron el olor de Loan, pero que ese rastro se perdía a los pocos metros. Esto dio la pauta de que al pequeño lo alzaron, descartando la hipótesis inicial de que pudo haberse perdido.
"Todo esto reforzó la hipótesis de que Loan no se perdió, que fue llevado", sostuvo un participante de la inspección ocular.
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Caso Loan: estos son los últimos rastros del niño desaparecido
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Caso Loan: estos son los últimos rastros del niño desaparecido
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 2 horas
La inspección por Loan, por dentro: durante horas, reconstruyeron la desaparición del niño
Jueces, funcionarios judiciales, abogados y testigos recorrieron durante más de 4 horas el campo donde desapareció el pequeño pero algunos no participaron de la segunda parte de la pericia cuando midieron el recorrido y anduvieron por la zona donde apareció el botín y que la propia Laudelina Peña dijo que fue “plantado”.
El paraje El Algarrobal cerca de la localidad correntina de 9 de Julio cambió este martes su imagen de tranquilidad por el movimiento de varios grupos de personas que se reunieron en el campo de la abuela Catalina para hacer una inspección ocular en el entorno donde el 13 de junio de 2024 desapareció Loan Danilo Peña. En el recorrido de la inspección, buscaron acreditar cómo fueron los movimientos de quienes estuvieron presentes para luego plasmarlos y contrastar las declaraciones en medio del juicio que se desarrollará desde el próximo 16 de junio.
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Caso Loan: cuándo y cómo será la inspección ocular en el Naranjal
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