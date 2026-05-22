Caso Loan: la conclusión que dejó la inspección ocular de más de seis horas en Corrientes

Más de seis horas le llevó al Tribunal Oral Federal de Corrientes concluir el martes pasado la inspección ocular en la zona de El Algarrobal, el lugar donde Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024. En el procedimiento participaron cuatro jueces que llevarán a cabo el juicio oral en el mes próximo.

El punto más importante de la inspección sucedió en el naranjal, donde los fiscales Tamara Pourcel, Juan Martín Mariño Fages, y los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, creen que fue uno de los lugares claves.

Dos testigos, que brindaron su testimonio junto con canes rastreadores, dijeron que en ese lugar los animales detectaron el olor de Loan, pero que ese rastro se perdía a los pocos metros. Esto dio la pauta de que al pequeño lo alzaron, descartando la hipótesis inicial de que pudo haberse perdido.

"Todo esto reforzó la hipótesis de que Loan no se perdió, que fue llevado", sostuvo un participante de la inspección ocular.