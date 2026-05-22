Centrocampista Pineda se incorpora a selección México de cara al Mundial

El centrocampista Orbelín Pineda, del AEK de Atenas, llegó el viernes a la concentración de la selección mexicana que se prepara para disputar partidos de preparación y para buscar un lugar en la convocatoria definitiva para el Mundial.
El futbolista de 30 años, que busca asistir a su segunda Copa del Mundo tras su participación en Qatar 2022, se une a los 12 jugadores de la liga mexicana que iniciaron concentración el 6 de mayo, y a los otros elementos que juegan en el extranjero y que se han ido incorporando poco a poco conforme van finalizando la actividad de sus clubes.
"Orbelín Pïneda se integra el día de hoy a la concentración de la selección nacional en la ciudad de Puebla, como parte del trabajo previo a los partidos de preparación y de cara a la Copa del Mundo", informó el viernes la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
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El director técnico Javier "Vasco" Aguirre, quien el jueves dijo que la lista sigue abierta para todos y que nadie tiene su lugar seguro, tiene que dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 futbolistas a más tardar el 1 de junio.
México enfrentará por la noche a Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el 30 de mayo jugará ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y cerrará su preparación para el Mundial el 4 de junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.
En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.
Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.
Con información de Reuters