Cuenta DNI: los descuentos que hay para el domingo 24 de mayo 2026

La billetera virtual del Banco Provincia da grandes beneficios.

La billetera virtual del Banco Provincia sigue brindando durante los fines de semana una amplia gama de promociones y descuentos, que se suman a los beneficios vigentes durante la semana. Así, Cuenta DNI se consolida cada vez más como una alternativa práctica para reducir gastos cotidianos, sobre todo en un escenario económico donde muchas familias buscan administrar mejor sus ingresos ante la suba constante de los precios. En este contexto, surge la pregunta sobre cuáles son los descuentos y beneficios disponibles para el domingo 24 de mayo de 2026.

Las promociones alcanzan rubros fundamentales para el consumo diario, entre ellos alimentos, transporte y compras habituales, además de ofertas destacadas en comercios como carnicerías. Los descuentos se aplican en sectores clave de la economía familiar y cuentan con condiciones particulares, como límites de devolución y formas específicas de utilización. A esto se agregan distintas opciones pensadas para maximizar el ahorro, incluyendo promociones especiales en supermercados y locales gastronómicos durante la jornada del domingo.

Qué descuentos hay este domingo con Cuenta DNI

Gastronomía : 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. FULL YPF : 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles. 100% de ahorro en transporte público : pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días. Marcas destacadas : 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido. Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Beneficios en marcas destacadas y transporte con Cuenta DNI

Cuenta DNI se puede aprovechar el fin de semana.

Para los usuarios de Android que se mueven en transporte público, la tecnología NFC permite hoy un 100% de ahorro en viajes (tope mensual de $10.000), un alivio directo frente a los tarifazos en los boletos. Hay que tener en cuenta que el reintegro requiere un tiempo de espera y llega a la cuenta entre 20 y 30 días después.

Por otra parte, para quienes buscan un respiro recreativo, las "Marcas Destacadas" como Havanna, Lucciano’s o Grido ofrecen un 30% de ahorro que pueden ser aprovechados por los usuarios de Cuenta DNI. Con un tope mensual de $15.000 por marca, la aplicación permite acceder a esos consumos que, de otra forma, quedarían excluidos de cualquier presupuesto familiar promedio.