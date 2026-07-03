Cambia para siempre una de las calles más transitadas de Caballito: desde octubre habrá nuevas manos.

Quienes circulan habitualmente por el barrio porteño de Caballito deberán acostumbrarse a una nueva forma de manejar. A partir de octubre, el Gobierno de la Ciudad implementará una profunda reorganización del tránsito para dar paso al Trambus, el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que comenzará a funcionar hacia fines de este año.

El cambio más importante afectará a dos avenidas centrales del barrio. La avenida Acoyte dejará de tener doble sentido y pasará a ser de mano única en dirección sur-norte, mientras que la avenida Honorio Pueyrredón invertirá su circulación para quedar con sentido norte-sur, en un tramo donde actualmente el tránsito circula en sentido contrario.

La modificación forma parte de las obras necesarias para la puesta en marcha del Trambus T1, la primera línea del nuevo sistema de movilidad porteño, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque Jorge Newbery a lo largo de unos 20 kilómetros. Según las estimaciones oficiales, permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje gracias a carriles exclusivos, prioridad semafórica y un recorrido diseñado para evitar las zonas de mayor congestión.

Qué calles cambian desde octubre en Caballito

Además del nuevo sentido de circulación de Acoyte y Honorio Pueyrredón, también habrá modificaciones en otras arterias para reorganizar el tránsito del barrio.

Los cambios previstos son:

Avenida Acoyte: mano única de sur a norte y carril exclusivo para el Trambus.

Avenida Honorio Pueyrredón: circulación única de norte a sur en el tramo afectado.

Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti: pasará a tener doble sentido.

Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia: será mano única hacia el sur.

Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia: tendrá sentido único hacia el norte.

El objetivo es garantizar una circulación más fluida tanto para el nuevo transporte como para los vehículos particulares, minimizando cruces conflictivos y mejorando la seguridad vial.

La avenida Acoyte dejará de tener doble sentido y pasará a ser de mano única en dirección sur-norte, mientras que la avenida Honorio Pueyrredón invertirá su circulación para quedar con sentido norte-sur.

Cómo será el nuevo Trambus

Aunque su nombre recuerda a un tranvía, el Trambus funcionará con vehículos eléctricos sobre neumáticos, sin necesidad de instalar vías. Las unidades tendrán una autonomía cercana a los 270 kilómetros, producirán menos ruido y no emitirán gases contaminantes durante su funcionamiento.

Uno de los aspectos más innovadores será la incorporación de semáforos inteligentes, capaces de detectar la aproximación de las unidades mediante telemetría y extender el tiempo de luz verde para evitar detenciones innecesarias. De acuerdo con el Gobierno porteño, esto permitirá incrementar hasta un 30% la velocidad comercial del servicio.

Además, el corredor estará integrado con las líneas A, B, D, E y H del Subte, estaciones ferroviarias y distintos corredores de Metrobus, con una frecuencia estimada de un servicio cada cuatro minutos en horario pico y una demanda proyectada superior a los 50.000 pasajeros diarios.

Para los vecinos y automovilistas de Caballito, el cambio implicará modificar recorridos habituales y prestar especial atención a la nueva señalización. La transformación del tránsito comenzará en octubre, varios meses antes de que el Trambus inicie su operación comercial, con el objetivo de que la adaptación sea progresiva y el nuevo sistema pueda entrar en funcionamiento sin afectar la movilidad cotidiana.