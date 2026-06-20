Finalmente inauguraron el nuevo paso bajo nivel en Caballito: cómo quedaron los accesos

Inauguraron un nuevo paso bajo nivel en Caballito: cómo quedaron los accesos.

Desde el viernes 19 de junio quedó habilitado el paso bajo nivel García Lorca en el barrio de Caballito. Las obras continúan en los alrededores y el paso peatonal, pero los accesos para el tránsito ya fueron inaugurados.

"El paso bajo nivel reduce las demoras que se generaban cada vez que descendían las barreras, además de mejorar la seguridad vial al eliminar la interacción entre el tránsito vehicular y el ferroviario", afirmaron desde el Gobierno de la Ciudad.

Desde el ente gubernamental informaron que con la inauguración "dejó de operar el paso a nivel vehicular provisorio de Martín de Gainza, que fue utilizado como alternativa durante la ejecución de la obra. En tanto, los cruces peatonales de Gainza y Lorca permanecerán habilitados mientras continúan los trabajos finales para completar las nuevas pasarelas peatonales", detallaron.

Desde el viernes 19 de junio quedó habilitado el paso bajo nivel García Lorca en Caballito.

Entre las obras que continúan se encuentran: la finalización de veredas, la instalación de mobiliario urbano, tareas de forestación y la terminación de las pasarelas que mejorarán la accesibilidad y la circulación peatonal en la zona.

Algunos meses atrás, aún con las obras en desarrollo, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: "Queremos que la gente se mueva más rápido y segura por la Ciudad. Por eso estamos haciendo otros pasos bajo nivel en la calle Irigoyen, cerca del estadio de Vélez, el de Álvarez Thomas, en Villa Urquiza, y el de la calle La Pampa, en Palermo, además de obras como la del puente Labruna, que serán un antes y después".

En sintonía, desde el GCBA afirmaron que: "El nuevo Paso Bajo Nivel García Lorca generará mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, evitando los incidentes a los que están expuestos en los cruces a nivel".

Cómo quedaron los accesos

Tras la habilitación del paso bajo nivel García Lorca, que reemplazó la barrera ferroviaria sobre la calle homónima, a metros del tren Sarmiento, los accesos quedaron organizados de la siguiente manera, según informó GCBA: