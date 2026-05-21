Como en los '50 pero en 2026: el paseo en tranvía gratuito para jubilados y el público general por Caballito.

El barrio de Caballito conserva tanto sus adoquines como las vías del tranvía, que supo ser el principal transporte para muchos trabajadores de la primera mitad del siglo XX. Desde los años '60 se encuentra fuera de servicio, sin embargo, la Asociación Amigos del Tranvía se encargó poner nuevamente en marcha este ícono porteño con paseos recreativos que son todo un viaje en el tiempo.

Fue en la década del '80 que el tranvía fue restaurado y puesto en función nuevamente. Si bien durante un largo tiempo estuvo otra vez sin servicio, hoy, está de regreso con su antigua carrocería. Este vehículo transporta a vecinos que se acerquen y quieran vivir la experiencia completamente gratis y pensada para toda la familia, ya sea para jubilados o los más pequeños.

Se puede pasear gratis en tranvía por el barrio de Caballito.

Cada detalle de la experiencia está pensado. Quienes se suban al tranvía se encontrarán con un maquinista vestido como en la época de esplendor de este transporte, y deberán entregar un boleto antes de emprender el viaje por las adoquinadas calles atravesadas por las vías de acero.

Cuándo se puede viajar en tranvía y cómo es el recorrido

Los viajes en tranvía por el barrio de Caballito se pueden realizar sábados y feriados, de 16 a 19 h, y domingos, de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Los viajes salen cada 15 minutos y ofrecen dos tipos de recorridos, pensados para el disfrute de la familia, sin importar la edad.

Sobre el primer recorrido, comentan desde la página del Gobierno de la Ciudad: "Vamos a dar una vuelta por el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Una zona del mapa en la que las huellas del siglo pasado conviven con la pujanza de las nuevas construcciones, de los comercios y de la gastronomía", y detallan: "Recorrer la Av. Pedro Goyena es como entrar a un túnel verde, lleno de tipas añosas, y dejarse tentar por un circuito gastronómico de lo más variado. A pocas cuadras, está el Parque Rivadavia, emblema del barrio, y una movida comercial que nunca para. Y a solo cinco minutos andando hacia el norte, aparece el Parque Centenario, escenario del arte, la ciencia y la naturaleza".

Ahora bien, con respecto al circuito 2, describen: "Te invitamos a conocer puntos emblemáticos de Caballito: Primera Junta -donde se dio la génesis del barrio-, el increíblemente surtido Mercado del Progreso, el club Ferro Carril Oeste, la no tan conocida plaza Giordano Bruno y la plaza Irlanda -en el límite con Flores. En el recorrido, habrá tiempo para ver arte y también para sentarse a disfrutar de algo rico", y concluyen sobre ambas experiencias: "¡Te damos la bienvenida a Caballito!".