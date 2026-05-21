25 de Mayo con chicos: 7 paseos gratis en Buenos Aires que salvan el feriado

Cabildo en Buenos Aires.

Los feriados largos suelen dividir a las familias entre dos escenarios conocidos: quedarse en casa y escuchar el clásico "me aburro" o salir a buscar planes que no impliquen un presupuesto imposible. Este 25 de mayo aparece con una ventaja extra: más tiempo disponible y una agenda gratuita que mezcla naturaleza, historia y actividades pensadas para todas las edades.

En los últimos años, las salidas familiares cambiaron. Ya no se trata únicamente de ir a una plaza o caminar por un shopping. Los espacios públicos empezaron a transformarse en lugares de experiencia: recorridos para explorar, talleres participativos y propuestas donde los chicos pueden aprender sin sentir que están en una clase. El desafío está en encontrar planes que entretengan de verdad.

Naturaleza y aventura: cinco lugares para jugar a ser exploradores

1. Reserva Ecológica Costanera Sur: un mini safari en plena ciudad

Hay pocos lugares que generen un efecto tan inesperado. Entre edificios y tránsito aparecen lagunas, senderos, bosquecitos y miradores donde los chicos pueden transformar una caminata en una misión de exploradores.

La propuesta puede convertirse en un juego sencillo: contar aves, encontrar hojas de distintos colores o identificar sonidos. Además, es uno de los espacios verdes más grandes de la Ciudad y una referencia ambiental por su ecosistema de humedales.

Reserva Ecológica Costanera Sur.

2. Ecoparque: naturaleza y aprendizaje sin sentirse en un museo

El Ecoparque logró reconvertirse en un espacio orientado a la educación ambiental y la conservación. La dinámica funciona especialmente con chicos curiosos porque transforma el paseo en preguntas y descubrimientos.

La experiencia suma recorridos abiertos y actividades que ayudan a entender biodiversidad y cuidado ambiental de manera simple.

Ecoparque.

3. Jardín Botánico Carlos Thays: una selva tranquila en medio del ruido porteño

Es un clásico que mantiene vigencia porque permite una salida breve pero distinta. Senderos, plantas de distintas especies y rincones ideales para descansar convierten al Botánico en una buena opción para familias con chicos pequeños.

Una estrategia que suele funcionar: llevar una libreta y proponer un desafío para dibujar la hoja o planta más extraña del recorrido.

Jardín Botánico.

4. Parque Sarmiento: el lugar para descargar energía

Si el objetivo es movimiento, bicicletas y correr sin límites, este parque aparece como una alternativa fuerte. Sus espacios deportivos y senderos permiten que el paseo no quede reducido a caminar.

5. Reserva Ecológica Vicente López: una escapada rápida y gratuita

Para quienes buscan un plan menos estructurado, la reserva ofrece senderos cortos y naturaleza ribereña a pocos minutos de la Ciudad.

El 25 de Mayo también sale a la calle: Cabildo, historia y actividades para toda la familia

La fecha patria tendrá además una agenda especial organizada alrededor de la historia argentina.

6. Una fecha patria distinta en el Cabildo de Buenos Aires y en la Manzana de las Luces

El sábado 24 de mayo habrá una vigilia en el Museo Histórico Nacional del Cabildo con participación del Regimiento de Patricios y actividades relacionadas con la historia de la Revolución de Mayo.

Durante el domingo 25 se podrá recorrer las salas y patios históricos, además de participar de conciertos, propuestas recreativas y una merienda con chocolate caliente y churros en Parque Lezama.

También habrá una actividad especial destinada a niños sordos y oyentes en la Manzana de las Luces, con juegos y narraciones en Lengua de Señas Argentina para promover experiencias compartidas e inclusivas.

7.Un museo que se transforma en patio de juegos

Otra alternativa gratuita será el Museo Histórico Saavedra, que preparó talleres, postas de dibujo, armado de escarapelas, origami y actividades recreativas para chicos y adultos. La programación incluye además espectáculos musicales y propuestas participativas que convierten la historia en una experiencia menos solemne y mucho más cercana.