Qué hacer gratis en Buenos Aires: actividades y salidas para disfrutar con niños y en familia

El Palacio Libertad (Ex CCK) tiene un piso destinado a la niñez con juegos y shows infantiles

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas opciones para divertirse, incluso cuando el presupuesto es ajustado. Desde espacios verdes, museos interactivos y hasta shows infantiles, la capital porteña cuenta con una amplia oferta cultural y recreativa gratuita para disfrutar con los más chicos o en familia.

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En CABA hay muchísimas oportunidades para tener una tarde o fin de semana diferente. Ya sea que busques paseos por la naturaleza en medio del centro urbano o talleres para que los más chicos se diviertan mientras juegan, hay muchos lugares claves para hacer algo diferente en familia y sin gastar:

1. Diversión y arte en el Palacio Libertad (ex CCK)

Ubicado en el antiguo Correo Central, el Palacio Libertad es uno de los grandes centros culturales de la ciudad. Lo mejor de este lugar es que tiene un piso entero dedicado exclusivamente a la niñez (el tercer piso) donde hay salas de juego libre, talleres de arte, espectáculos de títeres y muestras de cine de animación.

Es un espacio ideal para los días de lluvia o cuando buscás una propuesta educativa, pero lúdica. La entrada es totalmente gratuita, aunque para algunos espectáculos específicos conviene revisar la web oficial y reservar tu lugar con antelación, ya que suelen completarse rápido por la calidad de sus puestas en escena.

Durante abril, el Palacio Libertad ofrece una propuesta multiedad de juego libre y construcción (Créditos: Palacio Libertad)

2. Naturaleza y animales en el Ecoparque y el Botánico

Si lo que buscan es aire puro, Palermo es el destino obligado. El Ecoparque de la Ciudad, donde antes funcionaba el antiguo zoológico, hoy es un paseo gratuito donde los chicos pueden ver de cerca animales como pavos reales, carpinchos y maras que andan sueltos por el predio. Es un espacio de concientización ambiental muy valioso donde, además de caminar, podés aprender sobre la conservación de especies autóctonas.

A pocos metros, podés entrar al Jardín Botánico Carlos Thays. Es un oasis de tranquilidad con senderos llenos de plantas de todo el mundo y estatuas increíbles. Para las familias, el Botánico suele ofrecer una "Expedición Botánica" y cuenta con una biblioteca infantil donde los chicos pueden leer rodeados de naturaleza.

3. El Centro Cultural de la Ciencia (C3) en Palermo

Para los chicos curiosos que no paran de preguntar "por qué", el Centro Cultural de la Ciencia en el Polo Científico Tecnológico es el plan perfecto. Es un espacio interactivo donde la premisa es "prohibido no tocar". A través de juegos y experimentos, los chicos pueden aprender sobre física, biología y tecnología de una manera súper divertida.

El lugar cuenta además con el Parque de las Ciencias, un espacio al aire libre con juegos de plaza temáticos que representan moléculas y neuronas, ideales para que los más chiquitos descarguen energías mientras los más grandes descansan un rato al sol.

El C3 ofrece la oportunidad de aprender aprender sobre física, biología y tecnología con juegos y experimentos (Créditos: Instagram/ccdelaciencia)

4. Los museos claves para visitar

La ciudad tiene museos con entrada gratuita (o muy económica para residentes) que están pensados para la familia. Entre ellos, está el Museo Nacional de Bellas Artes que ofrece visitas guiadas para chicos donde les explican las obras a través de cuentos.

Otra joya es el Museo Benito Quinquela Martín en La Boca. Además de ver los barcos y los colores típicos del barrio, el museo tiene una colección de mascarones de proa que suele fascinar a los niños. Podés combinar esta visita con una caminata por Caminito para ver a los artistas trabajar en la calle.

5. El Tranvía Histórico de Caballito

Para cerrar un fin de semana distinto, no podés dejar de ir al Tranvía Histórico de Buenos Aires en el barrio de Caballito. Es un servicio gratuito que funciona los sábados, domingos y feriados. Los chicos se vuelven locos viajando en estos vagones antiguos que parecen salidos de una película. El recorrido es corto pero emocionante, y es una oportunidad única para contarles cómo se movía la gente en la ciudad hace cien años.