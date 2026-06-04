Los ocho países que jugaron mundiales y dejaron su huella pero se transformaron o no existen más

Los ocho países que jugaron mundiales, se transformaron o no existen más

La historia de los mundiales cuenta con diferentes protagonistas que dejaron su nombre plasmado a lo largo de los torneos desde el primero en Uruguay durante 1930 hasta el último en Qatar en 2022. En el medio hay seleccionados que participaron y desaparecieron u otros que sólo se transformaron o cambiaron de nombre. Así y todo se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo y no es un detalle menor que hasta muchos de ellos se cruzaron alguna vez con la Selección Argentina.

Por supuesto, detrás de esto hay guerras, divisiones políticas y cuestiones en las que el fútbol quedó completamente de lado. Más allá de eso, los seleccionados, los nombres y los escudos de cada uno no, por lo que vale recordar a cada uno, como también lo que alcanzó. Todos, de cierta manera, están "congelados" en la historia del certamen internacional que tendrá una nueva edición este año 2026 en Estados Unidos, Canadá y México 2026 con nuevos participantes que harán su debut.

Los países que jugaron mundiales, no existen más o se transformaron con el paso de los años

Alemania Occidental

Su debut en la cita mundialista tuvo lugar en Suiza 1954 y su última participación fue en Italia 1990. En total cosechó un total de 3 títulos y desapareció el 3 de octubre 1990 al absorber a la Alemania Oriental. El hecho histórico que derivó en la unificación marcó un antes y un después para el mundo con la caída del Muro de Berlín, pero también lo hizo en el fútbol.

Alemania Oriental

Sólo tuvo participación en el Mundial 1974 y jugó un partido histórico contra la Alemania Occidental ganando por 1 a 0. Con la reunificación alemana se disolvió en 1990, pero dejó su huella en aquella Copa del Mundo en la que compartió grupo con su par alemán y posteriormente quedó afuera en la segunda fase. Se midió también ante Argentina y empató 1 a 1.

El duelo entre las alemanias en el Mundial 1974

Unión Soviética

Una verdadera potencia histórica a la que el Mundial se le negó, pero se mantuvo entre los protagonistas desde su primera participación en Suecia 1958 hasta la última en Italia 1990. Se disolvió en diciembre del 1991 en 15 países independientes.

Yugoslavia

Un seleccionado que se hizo fuerte en varias de las ocho copas del mundo que disputó. Es el caso de Uruguay 1930 donde alcanzó semifinales y luego quedó tercero, como también llegó al cuarto puesto en Chile 1962. En 1990 se vio las caras con la Selección Argentina y quedó eliminada por penales tras empatar sin goles. Entre 1991 y 1992 se desintegró y de allí nacieron otros países.

La Selección Argentina ante Yugoslavia en el Mundial Italia 1990

Checoslovaquia

El subcampeón del mundo en Italia 1934 y Chile 1962 dejó de existir definitivamente en 1993 cuando se separó de manera pacífica entre República Checa y Eslovaquia. En Francia 1938 llegaron a cuartos de final y en Italia 1990 lo jugaron por última vez.

Serbia y Montenegro

Jugó sólo un Mundial y ese mismo año se separaron en dos países distintos. En dicha Copa del Mundo (Alemania 2006) cayeron por 6 a 1 contra la Selección Argentina en fase de grupos.

Indias Orientales Neerlandesas

La excolonia de Países Bajos disputó sólo el Mundial de Francia 1938 y desapareció tras independizarse como Indonesia después de la Segunda Guerra Mundial. Alcanzaron su independencia en 1945 bajo el nombre de Indonesia, que nunca disputó una Copa del Mundo como tal.

Zaire

Sólo jugó el Mundial Alemania 1974 y cambió su nombre a República Democrática de Congo tras la caída del régimen de Mobutu Sese Seko en 1997. En el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendrá su primera participación con su nuevo nombre.