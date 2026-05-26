Selección Argentina: Marcos Senesi, a un paso de jugar en Tottenham por 4 años

Senesi espera tener su lugar en la lista del Mundial.

Después de cuatro temporadas, Marcos Senesi confirmó su salida de Bournemouth hace unas semanas, cuando el club lanzó un comunicado para despedir al defensor que llegó al equipo a mediados del 2022. Con un total de 128 partidos y 6 goles, el zaguero terminó la temporada 2025/26 de la Premier League, en la que el club terminó en el sexto lugar después de una notable campaña.

Sin haber renovado su contrato, el central de la Selección Argentina se marchó como agente libre y se espera que arribe al Tottenham después del Mundial 2026, evento del que espera formar parte como una alternativa en la lista definitiva. Si bien hubo rumores acerca de una posible migración a otra de las grandes ligas europeas, el foco de Senesi siempre estuvo puesto en continuar en el fútbol inglés y opciones no le faltaban.

De hecho, el defensor también estaba en la vista del Liverpool, pero los “Spurs” pusieron más plata para ganar en las negociaciones, de manera que Senesi formará una dupla defensiva con Cristian Romero. Diversos medios europeos han señalado que ya existe un acuerdo de palabra para firmar una vez que culmine la participación de la “Albiceleste” en la Copa del Mundo, aunque todavía resta esperar a que Lionel Scaloni anuncie la lista.

Según la información publicada, el contrato inicial será por cuatro temporadas hasta mediados del 2030, tal como lo afirmó el periodista especializado en el mercado de pases, Matteo Moretto. En este sentido, cabe mencionar que el Tottenham busca reestructurar parte de su plantel después de lo que fue la escandalosa temporada, en la que estuvo a punto de irse al descenso en la última fecha de la Premier League.

Tal es así que el equipo de Roberto De Zerbi se salvó por solo dos puntos después de vencer al Everton por 1-0 el domingo pasado en condición de local, ya que una derrota habría supuesto la caída a la Segunda División por la victoria del West Ham sobre Leeds. De ahí que la llegada de Senesi obedezca a esta búsqueda de mejorar el plantel de cara a la siguiente temporada, donde el objetivo será volver a estar en la primera mitad de la tabla y, en lo posible, lograr la clasificación a competencias internacionales.

El central fue un jugador clave en el Bournemouth.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026